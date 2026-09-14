Atletico Madrid'in yıldızı Giuliano Simeone, son dönemde maruz kaldığı eleştirilere mümkün olan en iyi şekilde cevap verdi.

Atletico Madrid, dün pazar günü İspanya Ligi'nin beşinci haftasında ev sahibi Real Sociedad'ı 3-0 mağlup ederek galibiyet nağmesine yeniden kavuştu.

Atletico'nun üç golünü Alejandro Grimaldo (84. dakika penaltı), Jonathan David (90. dakika) ve Giuliano Simeone (90+5) kaydetti.

"Marca" gazetesi, son dönemde Giuliano'nun adının teknik direktörü ve babası Diego Simeone'ye karşı bir silah olarak kullanıldığını yazdı. Öyle ki, ortaya çıkan eleştiri dalgası, Simeone'nin oğlunun kişiliğinin harika bir yönünü göstermekten başka bir işe yaramadı.

Anoeta'daki maçın ardından Giuliano'nun yüzü, uzatma dakikalarında attığı golü kutlarken sevinçle aydınlandı; sonunda ağır bir yükten kurtulan bir çocuğun hissini andıran bir ifade takınmıştı.

Simeone, San Sebastian'a gitmeden önce maç öncesi düzenlenen basın toplantısında şu yorumu yaptı: "Ekleyecek bir şeyim yok, Giuliano'nun performansı ve davranışları kendini anlatıyor."

Birkaç saat sonra, Giuliano'nun uzatma dakikalarındaki golünün ardından Atletico Madrid'in teknik direktörü, golden önceki oyuna dikkat çekmek istedi.

Şunları söyledi: "Giuliano'nun 92. dakikada üç savunma oyuncusunun ortasından yaptığı harika bir çıkışın ardından gelen golü, pek çok kişinin gerçekten takdir etmediği bir şey."

Gerçekten de 90 dakikadan fazla süren yorucu bir çabanın ardından Atletico oyuncusu, topu kaleye 50 metreden fazla uzaklıkta buldu ve harika bir bireysel çabanın ardından Remiro'yu geçerek golü kaydetti.

Giuliano hakkında sorgulanamayacak tek bir şey varsa, o da çaba düzeyidir. 20 numaralı Atletico Madrid oyuncusunun sahada hangi mevkide oynadığını bilmek neredeyse imkânsız.

Bir anda beşli savunma hattını kapatan oyuncu oluyor, bir sonraki anda ise takımın hücumda en ileri oyuncusu.

Genç Atletico oyuncusu, Real Sociedad karşısında harika bir savunma performansı sergileyerek takımın en önemli hücum kanallarından birini kapattı. Sergio Gomez ve Guedes'ten oluşan sol kanat, Giuliano'nun bek oyuncusuna ne kadar destek verebileceğini doğrudan gördü.

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Giuliano'nun Pubill'e destek olmak için gösterdiği yorulmak bilmez çaba sayesinde Atletico, rakibin en dikkat çekici hücum hatlarından birini etkisiz hale getirmeyi başardı. Sekiz top kapmayla savunmadaki rolü son derece etkiliydi.

Ancak hücumda Giuliano sahanın alanını genişleterek maçın büyük bölümünde en ileri oyuncu konumuna geldi. Oblak'ın uzun paslarının yönü Arjantinli oyuncuya doğruydu ve Giuliano zorlu savunma görevleriyle sorumluydu.

Ancak Giuliano'nun hücuma katkıları yalnızca forvet olmaktan ibaret değildi; kendi kanadında, Kang-in'in bulamadığı boş alanlara sürekli hareket ediyordu.

Bu büyük çaba çoğu zaman istatistiklere yansımadan geçip gidiyor, ancak dünkü golün Giuliano'nun bu sezonki gol sayısını ikiye çıkararak onu Baena'dan sonra takımın ikinci en golcü oyuncusu yaptığı gerçeği göz ardı edilemez.

Bu iki golün üzerine bir de asist ekleniyor ve böylece rojiblancos ile en iyi başlangıcını yapmış oluyor. Bütün bunlar sahada oynadığı 452 dakika içinde gerçekleşti. Kendisi, her dakika oynayan Hancko'dan sonra maçlara en çok katkı sağlayan ikinci oyuncu. Giuliano bu sezon her 150 dakikada bir gole katkı sağlıyor ve nihai rakamların Arjantinli teknik direktörün sözlerini doğrulayacağı şüphesiz, ancak çaba düzeyi rakamlarla ölçülemez. Anoeta'daki performansı, hâlâ büyük bir enerjiye sahip olduğunu gösteriyor.