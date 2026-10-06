Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, teknik direktörü Jorge Jesus'un açıklamalarına tepki olarak milli takım kampından ayrılmasının ardından yaşanan krizin ardından, uluslararası futbolu bırakma konusundaki gerçeği açıkladı.

Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasındaki Danimarka maçından önce Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmıştı; bu sırada milli takımı bırakmaya niyetli olduğuna dair güçlü haberler gündeme gelmişti.

Ancak Don, Portekiz gazetelerinin bugün salı günü yayımladığı açıklamalarında Portekiz Milli Takımı'yla oynamaya devam etme isteğini vurguladı.

41 yaşındaki yıldız, Portekiz'in "Abola" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Veda maçları hakkında, bana yakışır bir vedaya ihtiyacım olduğu hakkında ve federasyonun bana bu fırsatı verme isteği hakkında çok şey duydum."

Şöyle devam etti: "Hayatta, çoğu zaman açken ve yiyecek hiçbir şeyim yokken, kimsenin kimseye bir şey vermediğini öğrendim. Tüm takipçilerime, özellikle de Portekizlilere, bir veya daha fazla veda maçı oynayacağımıza söz verebilirim; bunun için zaman olacak."

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Ama milli takımı düşündüğümde, aklıma gerçekten gelen şey rekabet oluyor. Babamın vefat haberini aldığım gün de bunu düşündüm. Milli takımdaydım ve ertesi günkü maçın sonuna kadar kalmaya karar verdim. Ülkem için, hiçbir kulüp için yapmayacağım şeyi yaptım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzden, iyi bir fiziksel durumda olursam, takımımla oynarsam, gol atmayı umarsam ve (kampı terk etmesi nedeniyle Portekiz Federasyonu tarafından) bana verilecek men cezasını çektikten sonra, bugüne kadar hep olduğum gibi, milli takımımızla rekabet etmek ve kazanmak için hazır olacağım."