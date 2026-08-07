Babasının gölgesinden uzakta: Theo Zidane 7 aylık acı ve ıstırabını anlatıyor

Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane'ın oğlu Theo Zidane, Cordoba kulübüyle yaşadığı deneyimde çektiği sıkıntıları açıklayarak profesyonel kariyerinin acı dolu bir sayfasını araladı. Uzun bir süre boyunca acı veren bir sakatlıkla mücadele ederek rekabetlere katıldığını, zorlu fiziksel durumuna rağmen acıya katlanıp oynamaya devam etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Zidane'ın oğulları bugün cuma günü spor gündemine damga vurdu. 28 yaşındaki kaleci Luca Zidane Leganes'e transfer olmaya yaklaşırken, küçük kardeşi 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Theo, İspanyol "Marca" gazetesine uzun açıklamalarda bulunarak kariyerinin şimdiye kadarki en zorlu dönemlerinden açık sözlülükle bahsetti.

Güçlü bir başlangıç çileye dönüştü

Theo Zidane, Cordoba'daki ilk sezonunda özel bir dönem geçirdiğini, fiziksel hazırlığından yararlanarak ve sakatlıklardan kaçınarak takımın kadrosunda ilk on birde yer bulmayı başardığını açıkladı ve o dönemde iyi seviyeler sergilediğini belirtti.

İspanyol oyuncu şöyle konuştu: "İlk yılımda birçok maçta ilk on birde forma giydim, fiziksel olarak iyi durumdaydım, sakatlanmadım ve iyi bir performans ortaya koydum."

Ancak işler mart 2025'ten itibaren değişti. Sırtında şiddetli ağrılar hissetmeye başladı ve çektiği acıya rağmen oynamaya devam etmek zorunda kaldı. Ardından bir sonraki sezonda, şiddetli ağrılara yol açan bir disk kayması yaşamasının ardından sorun daha da büyüdü.

Acıyla oynamak

Theo, sağlık ekibiyle birlikte forma giymeyi aksatmamak için çözümler bulmaya çalıştığını açıkladı ve ağrı kesici iğneler yaptırmaya ihtiyaç duymasına rağmen birçok maça çıktığını, ardından herkesin cerrahi müdahalenin en iyi seçenek olduğunu anladığını vurguladı.

Şunları ekledi: "Ben ve doktorlar her şeyi denedik, iğneleri yaptırdıktan sonra birçok maç oynadım, ancak ameliyat olmak, eski fiziksel durumuma kavuşmak ve ilk aylarda sergilediğim seviyeye dönmeye çalışmak daha iyiydi."

Cordoba oyuncusu, kulüp içindeki herkesin çektiği sıkıntının farkında olmadığını, çünkü takıma yardım etmek için kadroda kalmakta ısrar ettiğini belirterek şöyle dedi: "Kulüpte bile bazı kişiler sorunun büyüklüğünü bilmiyordu, çünkü ben her zaman orada olmak istiyordum."

Yedi aylık çile

Theo Zidane, ağrıya karşı yüksek dayanıklılığının ameliyat kararını ertelemesine neden olduğunu, ancak ilgili doktorun fıtığın tespit edilmesinin ardından cerrahi müdahalenin gerekli olduğunu söylemesiyle artık devam edemeyeceği bir noktaya geldiğini doğruladı.

Şöyle dedi: "7 ay boyunca çileye katlandım, çünkü asla mazeret üretmeyi sevmem, belki kararı daha erken almalıydım, ama takıma yardım etmek istiyordum."

Zidane'ın oğlu, o dönemin fiziksel ve psikolojik açıdan zorlu bir sınav olduğunu, ancak ağrı hissetmeden antrenman yapıp mücadele edebilir hale geldikten sonra bu süreçten yeteneklerini kanıtlama arzusu daha da artmış olarak çıktığını açıkladı.

Dönüş ve kendini kanıtlama hayali

Theo Zidane, önümüzdeki dönemin kariyerinde yeni bir başlangıç olmasını umuyor. Fiziksel hazırlığına kavuştuktan sonra büyük bir mutluluk hissettiğini ve hedefinin ilk sezonunda gösterdiğinden daha iyi bir seviye sergilemek olduğunu vurguladı.

Şunları ekledi: "Kendimi kanıtlamak için sabırsızlanıyorum, çünkü ilk yılımda ortaya koyduğumdan daha iyi bir performans sergileyebileceğime inanıyorum. Artık ağrısız antrenman yapabildiğim ve maçlarda elimden gelenin en iyisini ortaya koyabildiğim için mutluyum."