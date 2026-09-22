Eski Real Madrid ve Bayern yıldızının aynı zamanda menajerliğini de yapan Alaba'nın babası George'un Kronen Zeitung'a doğruladığı üzere, oğlunun olası yeni kulüpler konusunda bir sıkıntısı yok.

Alaba Senior, “Çok sayıda teklif geldi. ABD'den, Avrupa'dan, her yerden” derken, bazı taraftarların erken emeklilik endişelerini de giderdi: “Devam edecek, bunu biliyorum. Bunu sürdürecek.”

Alaba son olarak Real Madrid ile sözleşmeliydi. Ancak çok sayıdaki sakatlığı nedeniyle İspanya'nın rekortmen kulübü, savunmacıyla iş birliğini yazın ötesine taşımama kararı aldı.

34 yaşındaki oyuncu o tarihten bu yana kulüpsüz ve bu nedenle ilgilenen bir kulübe bonservissiz olarak gidebilir. Son dönemde Bundesliga ekibi Union Berlin'in gevşek bir ilgi gösterdiği belirtilirken, Avusturyalı oyuncu ayrıca Meksika kulübü Club America ve altyapısından yetiştiği Austria Wien'e dönüşle de anıldı.

George Alaba'nın açıkladığı üzere karar çok yakında verilecek: “Bundan sonra ne olacağını yakında açıklayacak. Kendini harika hissediyor.” Austria'nın ilgisi hakkında ise şunları söyledi: “David telefonlar aldı. Onlar istiyor, o da istiyor ama şu anda onun için biraz erken. Futbol açısından yapacak daha çok şeyi var.”

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David Alaba kariyerinde hangi kulüplerde oynadı?

Alaba, TSG Hoffenheim'daki bir yıllık kiralık dönemi dışında, 2008 ile 2021 arasında Bayern Münih ile sözleşmeliydi. Burada tüm kulvarlarda 431 resmi maça çıktı (33 gol, 55 asist) ve diğer başarılarının yanı sıra iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Ardından Madrid'de Los Blancos'a transfer oldu ve burada uzun süren sakatlık problemleri nedeniyle son dönemde giderek daha az süre aldı. Buna rağmen Blancos ile de iki kez Devler Ligi kupasını kaldırdı.

Alaba son kulüp resmi maçına geçen mayısta Real'in Atletic Club'u 4-2 yendiği karşılaşmada çıktı. Ayrıca ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'nda da Avusturya forması giydi.