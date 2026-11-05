Trabzonspor ile konuğu Alman ekibi Freiburg arasında oynanan maç, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında, Papara Park'ta ev sahibinin mağlubiyetiyle sona erdi.

Alman ekibi, 14. dakikada kaydettiği erken golle karşılaşmayı belirledi; kaleci Onana'nın net olmayan bir müdahalesinin ardından Lukas Kübler ceza sahası içinde topu takip ederek fileleri havalandırdı.

Trabzonspor maç boyunca geri dönmeye çalıştı ve en tehlikeli fırsatları, bir ortayı göğsüyle indirip üst direğin üzerinden şut çeken Mısırlı Mohamed Salah aracılığıyla geldi. Ayrıca bir serbest vuruş kullandı ancak barajı aşamadı; hareketleri ve paslarıyla teknik anlar sundu.

Trabzonspor oyuncuları, Nijeryalı forvet Onuachu'nun ceza sahası içinde maruz kaldığı bir itmenin ardından penaltı talep etti, ancak hakem oyunun devam etmesine karar verdi.

Trabzonspor ikinci yarıda beraberlik golünü aramak için Onuachu ve öne çıkan savunmacılara yöneltilen yüksek toplara dayandı ancak başarılı olamadı. Buna karşılık Freiburg kontra ataklarda ve duran toplarda tehlikeliydi ve birden fazla kez skoru ikiye katlamanın eşiğine geldi.

Maç, Trabzonspor adına en tehlikeli fırsat anına sahne oldu; Mısırlı Mohamed Salah, 60. dakikada kaleden önüne gelen topta, filelerin önünde net bir golü harcadı. Köşe vuruşundan kendisine ulaşan topu, kalenin önünde olmasına rağmen tuhaf bir şekilde Alman ekibin kalecisinin eline bıraktı ve tribünlerdeki büyük bir hayal kırıklığı ortasında beraberlik golünü kaçırdı.

Bu mağlubiyet Trabzonspor'u, son 16 turuna doğrudan yükselme bölgesindeki konumundan çıkardı; takım 3 maçta topladığı 6 puanla 12. sırada yer alıyor ve puanını yine 6'ya yükselten, 14. sırada bulunan Freiburg ile eşit durumda.

Bir başka karşılaşmada, Atalanta ile konuğu Kazak ekibi Kairat Almatı arasındaki mücadeleyi 1-1'lik beraberlik sonuçlandırdı. Konuklar 53. dakikada Mark Gual ile öne geçti, ardından Atalanta, Nikola Krstović'in (82) kaydettiği geç bir golle beraberliği yakaladı.

Kızılyıldız Belgrad takımı ise konuğu Inter de Escaldes karşısında masayı çevirdi ve her iki takıma da birer kırmızı kart gösterilen bir maçta 2-1'lik geç bir galibiyet elde etti.

Konuklar önce Arellano ile öne geçmiş, ardından Vladimir Lučić Kızılyıldız için beraberliği sağlamış, sonrasında Yuta Nakayama uzatma dakikalarında galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

Aynı hafta kapsamında Ajax, konuk ekip Danimarkalı Midtjylland'ı 6-1'lik ağır bir skorla ezdi geçti; Nijeryalı Tolulope Arokodare Ajax adına erken dönemde skoru açtı ve ikinci golünü de ekledi, ardından Owen Wijndal, Davy Klaassen, Oscar Gloukh ve Marcos Leonardo farkı açtı. Midtjylland'ın tek onur golünü ise Friday Etim kaydetti.

Monaco, konuğu FC Nordsjælland karşısında 2-0'lık hak edilmiş bir galibiyet elde etti; Fransız ekibi için skoru Dettorbit açtı, ardından Mathis Amougou uzatma dakikalarında ikinci golle galibiyeti perçinledi.

Bir başka karşılaşmada Brighton, deplasmanda Getafe karşısında 1-0'lık değerli bir galibiyeti kaptı; maçın tek golü Malick Yalcouyé aracılığıyla geldi ve İngiliz ekibine yükselme yarışında önemli üç puan kazandırdı.

Panathinaikos ise konuğu CSKA Sofya karşısında gerisinden gelerek 2-1'lik değerli bir galibiyete imza attı; Bulgar ekibi önce Dinis Almeida ile öne geçti, ardından Yunan ekibi David Calabria ve Vicente Taborda'nın attığı iki golle karşılaşmayı belirledi.