"Baba"nın geri dönüş planı... Union, Conceição'nun yerine geçecek ismi belirlemeye yaklaşıyor

Basında yer alan haberlere göre, kulüp yönetimi, gelecek sezon takımı yönetmesi için Portekizli Nuno Santo ile yeniden anlaşma yapma planını açıkladı. Bu adım, daha önce "Al-Amid"i Roshen Profesyonel Ligi şampiyonluğuna taşıyan teknik direktörü tekrar kulübe getirebilir.

"Al-Bilad" gazetesinin haberine göre, önümüzdeki dönemde takımı yönetebilecek ve takıma teknik istikrarı geri kazandırabilecek bir teknik direktör arayışında olan Al-Ittihad yönetimi, Nuno Santo'nun adını yeniden gündeme getirdi.

Gazete, yönetimin, Cidde'ye dönüşünü kolaylaştırmak için, mevcut sözleşmesindeki tazminat bedelini ödemek zorunda kalınsa bile, Portekizli teknik direktörle anlaşma yapma yönünde bir eğilim olduğunu belirtti.

Gazete, Nuno Santo'nun Al-Ittihad'a geri dönme fikrine karşı çıkmadığını, özellikle de kulüpte daha önce başarılı bir deneyim yaşamış olduğunu, ancak nihai onayı, yeni projeye dahil etmek istediği bir dizi kişisel ve teknik koşul üzerinde anlaşmaya bağlı olduğunu ekledi.

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Portekizli teknik direktör, önceki döneminde takımı yerel podyumlara geri döndürmeyi başardıktan ve yıllar süren aradan sonra Roshen Ligi şampiyonluğuna ulaştırdıktan sonra, Al-Ittihad taraftarlarının geniş bir kesimi tarafından en çok kabul gören isimlerden biri olarak görülüyor.

Buna rağmen, görüşmeler henüz ilk aşamalarında. Kaynaklar, yeni sezonda takımı yönetecek teknik direktörün kimliği konusunda nihai bir karar alınmadan dosyanın halen incelenmekte ve tartışılmakta olduğunu belirtti.

Nuno Santo'nun adı, Al-Ittihad yönetiminin değerlendirdiği teknik seçenekler listesinde yer alıyor. Ancak Portekizli teknik direktör, kulüp ve oyuncuları daha önceden tanıması ve takımın atmosferine hızla uyum sağlama yeteneği nedeniyle, şu ana kadar görevi devralacak en önde gelen adaylardan biri olmaya devam ediyor.

Özellikle Al-Ittihad'ın gelecek sezonun hazırlık dönemi başlamadan önce teknik direktör konusunu erken bir aşamada sonuçlandırmak istemesi nedeniyle, önümüzdeki günlerde bu konuda yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.