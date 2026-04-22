Baba açıkladı: Feyenoord'un yetenekli oyuncusu 'ilgi çekici teklifler' aldı

Leo Sauer, ilgi konusunda hiçbir şikâyeti yok. Yirmi yaşındaki Feyenoord forvetinin babası, Slovakya’nın Aktuality gazetesine verdiği röportajda bunu dile getirdi.

Július Sauer, Leo'nun babası ve menajeri. Ne yazık ki bu sezon bu üst düzey yetenek Feyenoord'da forma giyemeyecek.

"Pazartesi gününden itibaren Feyenoord'da yeniden başlayacak ve burada onun için özel bir program hazır. Plan, yazın hazırlıkların başlamasıyla birlikte antrenmanlara ve maçlara tamamen hazır olması," diyor Sauer senior.

Şu anda Sauer'in formda olması en önemli konu. Transfer gündemde değil gibi görünüyor. “Acele etmiyoruz. Leo, Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını umuyor, çünkü bu, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'nden tamamen farklı bir dünya. Tüm maçları takip ediyor ve takım arkadaşlarını destekliyor.”

“Aynı zamanda diğer seçeneklere de bakıyoruz. Bu seçenekler var ve ciddi bir şekilde tartışılıyor, ancak en önemlisi onun iyileşmesi. Önümüzdeki aylarda ne olacağını kimse bilmiyor. Olumlu olan şey, tüm tarafların Leo ile devam etmek istemesi, bu da ona büyük bir güven duyulduğunu gösteriyor.”

Sauer, Feyenoord ile 2028 ortasına kadar sözleşmeli. Hayal kırıklığı yaratan bir sezona rağmen, piyasada rağbet görüyor. “Kesinlikle sessiz değil, ancak ilginç teklifler olsa da, sanki şimdiden başka bir kulübe odaklanıyormuşuz gibi görünmesini istemiyorum. Şu an için bu konuda somut bir konuşma yapmıyoruz, çünkü Feyenoord’un önünde önemli bir sezon sonu var.”

“Şampiyonlar Ligi’ne kalıp kalmamamıza bağlı olarak, son maçtan sonra durumun daha netleşeceğini düşünüyorum. O zaman kulüp de bir tavır almak isteyecektir. Kesinlikle ilginç fırsatlar var,” diye bitiriyor babası.