B planı: Barcelona, Alvarez transferinin çıkmaza girmesinin ardından sürpriz bir yol seçiyor

Atletico Madrid, bu yaz devam eden transfer döneminde Julian Alvarez'i Barcelona'ya satmayı reddetmekte ısrar ediyor.

Villarreal maçında taraftarların tepkisi ve Alvarez'e yönelik sert saldırılarının ardından kulüpteki gergin duruma rağmen, Atletico Madrid tutumunda ısrarcı.

Kulüp, oyuncuyu Arsenal'e satmaya hazır, ancak Barcelona'ya değil. Katalan ekibi ise Arjantinli forvetle bu yaz anlaşamayacağından artık emin.

Bu durum bir süredir bekleniyordu; zira oyuncunun kendisinin Dünya Kupası sırasındaki açık beyanatlarından bu yana yaptığı baskıya rağmen Atletico Madrid'in tavizsiz tutumu ortadaydı. Oyuncu, bu transferin en iyi seçenek olduğunu belirtmişti.

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"Marca" gazetesine göre, Barcelona büyük bir çekişmenin ardından şu kararı verdi: Julian gelmezse alternatif olmayacak.

Barcelona B planını devreye sokacak, ancak bu plan herhangi bir oyuncuyla anlaşmayı içermeyecek. Teknik direktör Hansi Flick ve sportif direktör Deco, bu yaz forvet transfer etmemeye karar verdi.

Transfer piyasasının son anlarında bir fırsat ortaya çıkmadıkça, Barcelona mevcut durumunu koruyacak. Barcelona yetkilileri, transfer döneminin kapanmasına yalnızca bir hafta kala böyle bir fırsatın uzak bir ihtimal olduğunun farkında; çünkü bu fırsat üst düzey bir oyuncu gerektiriyor.

Sportif yönetim, orta seviyede bir oyuncuyla anlaşmayacağı konusunda net. Eğer bir oyuncu katılacaksa, mutlaka güçlü bir forvet olmalı; ve herhangi bir kulübün böyle bir dönemde en iyi oyuncularından birini satması son derece zor, çünkü yerine yeni bir isim bulmak için yeterli vakti kalmayacak. Bu nedenle Barcelona olduğu gibi kalacak.

Bu kararın sebeplerinden biri, Flick'in sezon hazırlık döneminde ve Elche'ye karşı oynanan ilk resmi maçta gördükleri. Alman teknik direktör hücum seçeneklerinden memnun; zira oyuncuları, bu iki maçta da açıkça görüldüğü gibi, birden fazla hücum mevkiini doldurabiliyor. Raphinha, Elche maçında harika bir performans sergiledi.

Brezilyalı oyuncunun son maçta oynadığı santrfor mevkisi için ise, bu bölgeyi doldurabilecek birçok başka oyuncu bulunuyor. Yeni transferler Gordon ve Adeyemi, kanat oyuncusu olmalarına rağmen hücumun göbeğinde oynayabiliyor. Alman teknik adam sezon hazırlık döneminde bunu daha önce de uygulamıştı.

Ayrıca Dani Olmo da bu mevkide oynamaya tamamen muktedir. Genç oyuncuları da unutmamak gerek. Hamza Abdülkerim, yeni sezon hazırlık döneminde takımın gol kralıydı ve umut vaat eden bir potansiyel sergiliyor. Pese az süre almış olsa da gol içgüdüsünü gösterdi.

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Flick mevcut kadrosundan memnun, bu yüzden yeni bir forvet transfer etmeye çalışmıyor. Eğer işler yolunda gitmezse, Barcelona her zaman önümüzdeki ocak ayında bir oyuncuyla anlaşabilir.