"B.k gibiydi!" - Manchester City formasıyla ilk Premier Lig maçında iki gol atan Haaland diline hakim olamadı

Norveçli golcü ligdeki ilk sınavını West Ham karşısında başarıyla verdi.

Manchester City'nin West Ham'ı mağlup ettiği maçta takımının iki golünü de atan Erling Haaland, Premier Lig kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı.

Geçen hafta Community Shield'da bomboş bir pozisyonu değerlendiremeyen genç yıldız bugünkü performansla eleştirilere cevap verdi.

Babasının mirasını devam ettiriyor

West Ham kalecisi Alphonse Areola'nın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalan Haaland, penaltıyı gole çevirerek 36. dakikada takımını öne geçirdi.

Bu gol, Erling'in babası Alf-Inge Haaland'ın City adına Premier Lig'deki son sayısından tam 21 yıl 234 gün sonra geldi.

Maçta bir saat geride kalırken Kevin De Bruyne'nin ara pasında topla buluşan Haaland sakin bir vuruşla topu köşeye gönderdi. Pep Guardiola tarafından bitime 12 dakika kala oyundan alınan 22 yaşındaki oyuncu galibiyete sevinse de hat-trick yapamadığı için üzgündü.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 7502 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 8% 1-10

32% 11-20

39% 21-30

14% 31-40

7% 41+ 7502 Oylar

Ne söyledi?

22 yaşındaki oyuncu hat-trick sorusuna uygunsuz bir dille cevap verdi:

"Evet, orada olmalıydım [İlkay Gündoğan'ın ortasından bahsediyor]. Bu b.k gibiydi, ama yapacak bir şey yok!"

Seçtiği sözcüklere dikkat etmesi yönünde gelen uyarının ardından Haaland bir pot daha kırdı.

"Hay sı.ayım, pardon."

"Her gün antrenmanlarda yaptığımız çalışmalar sonucunda aramızdaki bağlantı güçlenecek ve bu pozisyonlar gole dönüşecek."

"Babam burada olduğu ve iki golümü de gördüğü için mutluyum. Premier Lig'deki ilk maçım ve benim için önemli bir gündü."

Guardiola, Haaland'ın performansını nasıl değerlendirdi?

"Oynamak istediğimiz futbola kusursuz uyum sağlıyor. Onu daha fazla topla buluşturup daha fazla gol pozisyonuna girmesini sağlayacağız."

"Yeteneği ortada, ama bir hafta önce Liverpool maçında kaçırdığı gol nedeniyle insanlar Premier Lig'e adapte olamayacağını söylemişti."

"Şimdi ise yeni Thierry Henry ya da yeni Cristiano Ronaldo olduğunu söyleyecekler. Bu daha Premier Lig'deki ilk maçı, önünde uzun bir kariyer var. Umarım uzun yıllar burada kalır ve emekli olduğunda neler yaptığını birlikte değerlendiririz."

"Penaltı düdüğü çalındığında hemen topu aldı, bu hoşuma gitti. Penaltı atacak oyuncunun özgüvenli olması gerekir."