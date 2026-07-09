Aztek Savaşı'ndan sonra... İngiltere ile Meksika arasındaki maç Wembley'de tekrar oynanacak mı?

Görünüşe göre futbolseverler, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın bu yılki turnuvasında yaşananların ardından daha da heyecan verici anlara tanık olacaklar.

İngiltere ve Meksika milli takımları, ev sahibi takıma karşı 3-2'lik zorlu bir galibiyetin ardından "Üç Aslanlar"dan 10 oyuncunun çeyrek finale yükselme biletini almasıyla bu Dünya Kupası'nın en heyecan verici hikayelerinden birini yazdı.

Bu heyecan verici karşılaşmadan birkaç gün sonra, İngiliz “Daily Mail” gazetesi, İngiltere Futbol Federasyonu’nun önümüzdeki dönemde Wembley Stadyumu’nda Meksika ile yeni bir maç oynamayı düşündüğünü doğruladı.

Bu adım, her iki takım arasında sekizinci turda yaşanan şiddetli rekabete rağmen, maç sırasında ve sonrasında hakim olan dostane atmosferin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Söz konusu maç, ev sahibi takımın Dünya Kupası tarihinde “Azteca” Stadyumu’nda aldığı ilk mağlubiyetle sonuçlanmıştı.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Alman Thomas Tuchel, Meksika Milli Takımı'na misafirperverliği ve iyi muamelesi için teşekkür etmişti; bazı oyuncular da daha sonra bunu doğruladı.

İngiltere milli takımı, Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna çeyrek final maçında devam edecek. Bu maçta, sekizinci final turunda Brezilya'yı mağlup eden Norveç milli takımıyla karşılaşacak.