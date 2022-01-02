Azpilicueta ve Tuchel'den hakeme tepki: "Mane kırmızı görmeliydi"

Premier Lig'de Chelsea'nin Liverpool'la 2-2 berabere kaldığı maçın özellikle ilk yarısı tam bir futbol ziyafeti şeklinde geçti.

Ancak ilk 45 dakikada atılan dört golün yanında hakemin verdiği kararlar da konuşuldu. Cesar Azpilicueta ve Thomas Tuchel, Sadio Mane'nin kırmızı kartı hak edecek bir hareket yaptığında ısrarcıydı.

Maçın henüz ilk saniyelerinde yaşanan bir hava topu mücadelesinde Sadio Mane'den bir dirsek darbesi alan Azpilicueta yerde kaldı.

Hakem Anthony Taylor'ın sarı kartına başvurmasıyla oyundan atılmaktan kurtulan Mane, dokuzuncu dakikada Liverpool'u öne geçiren golü kaydetti.

Mohamed Salah'ın golüyle fark ikiye çıkarken, ev sahibi ekip Mateo Kovacic ve Christian Pulisic ile eşitliği yakaladı.

Ne söylediler?

Faule maruz kalan Azpilicueta, kartın renginde pozisyonun gerçekleştiği anın etkili olduğunu iddia etti.

"Açık bir kırmızıydı. Maçın beşinci saniyesi ya da ilk pozisyonu olması umrumda değil, açık bir kırmızıydı."

"Topu görmüyordu bile, amacı dirsek atmaktı. Açıkçası karara anlam veremiyorum. Aleyhimize verilen bu kararlar maçın gidişatını değiştiriyor."

"Aynı maç içinde bile istikrarlı kararlar göremiyoruz. Bence bu pozisyonda verilmesi gereken karar çok açık. Pozisyonu tekrar izledim, ama gerek de yoktu, net bir kırmızıydı."

Chelsea menajeri Thomas Tuchel de oyuncusu ile aynı fikirdeydi.

"Erken kırmızı kartları sevmiyorum. Bunu söylemekten nefret ediyorum, çünkü Mane iyi biri ve üst düzey bir oyuncu, ama pozisyon kırmızı karttı."

"Yüzüne dirsek geldi. Bunu 20. saniyede ya da 20. dakikada yapmanız bir şey değiştirmez."

Henderson arkadaşını savundu

Liverpool kaptanı Jordan Henderson ise hareketin kasıtlı olduğu yönündeki iddialara karşı çıktı ve sarı kartın bile ağır bir karar olduğunu söyledi.

"Açıkçası sarı kart beni hayal kırıklığına uğrattı. Sadio her zaman kazanmak için oynuyor. Gözleri daima topun üzerinde, bence kötü bir niyeti yoktu."

Mane rekor kırdı

Senegalli oyuncunun 15. saniyede gördüğü sarı kart, bu istatistiğin tutulmaya başladığı 2006/06 sezonundan bu yana Premier Lig tarihindeki en hızlı kart olarak tarihe geçti.

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