Aziz Yıldırım'dan 28 şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe'de uzun yıllar başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım, gündemi meşgul eden konularla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım gündeme dair birçok konuda açıklama yaptı. Yıldırım 1998 yılı ile 2018 yılları arasında sarı - lacivertli camianın başkanlığını yürütmüştü.

Aziz Yıldırım neler söyledi?

A Spor'a konuşan Aziz Yıldırım'ın gündeminde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan, 28 şampiyonluk polemiği vardı.

"Galatasaray benim üzerimden Fenerbahçe'ye savaş açıyor. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Beni bu işlere katan zararlı çıkar.

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğunu 2017'deki konuşmamda söyledim. '1959 yılından beri Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu sığmıyor' dedim.

Galatasaray'ın kavgası, Fenerbahçe alsın mı, almasın mı olmalı. Fenerbahçe başvurursa, Türkiye Futbol Federasyonu tasdik edecek.

Onların zekası yetmiyor. İnce nokta şu, eski şampiyonluklar yayın hakkından pay alacak mı? Galatasaray'ın buna itiraz etmesi lazım.

TFF, beni aradı, geçmişte başvuru yapılıp, yapılmadığını sordu. Ben de başvuru yapmadığımızı söyledim. Yalan söylüyorlar. Galatasaray adına utandım. Konuşmalarımı keserek yayınlıyorlar. Sözlerimin tamamı yayınlanırsa ne dediğim belli olur."

"Mali kongrede konuşma yapacağım"

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin mali kongresinde bir konuşma yapacağını ifade etti.

"Ortalığı biraz boş bıraktık, ama gelecek mali kongrede konuşma yapacağım. Hep borçlardan bahsediyorlar ama mal varlıklarından bahseden yok.

Fenerbahçe taraftarlarından bir ricam var. Birlik olsunlar. Kötü günler elbet aşılır ama yönetenler de kulübü layık olduğu yere götürmek için çalışsınlar."

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın konuşmalarının ardından bir açıklama yayınladı. Sarı - lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün bir televizyon kanalına bağlanarak Fenerbahçe’mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe’ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım’a teşekkür ediyoruz.

Bununla birlikte; Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bu önemli açıklamalarında 1998-2018 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yaptığı dönemde Kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu’na, Kurullarına ve hiçbir kuruma bu konu ile ilgili bir başvurusu olmadığını bir kez daha vurgulamış ve yalanlarla kamuoyunu meşgul edenlerin karşısında gerçekleri ortaya koymuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu süreçte ilgililere ve tüm kamuoyuna çağrımız; ülkemizin, Türk futbolunun tarihinin, kulüplerin emeklerinin, efsanelerimizin izlerinin, birileri istiyor diye gerçek dışı sebeplerle yok sayılmasının önüne geçilmesi adına gereken iradenin ortaya konmasıdır."