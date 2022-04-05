Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olacak mı?

Nihat Özdemir'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) istifa etmesinin ardından Türk futbolunun yeni patronunun kim olacağı sorusu gündemin ana konusu olurken, gözler Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a çevrildi.

Ali Koç ile girdiği kongre yarışını kaybettikten sonra Fenerbahçe'de ya da herhangi bir spor kulübünde görev yapmayan Yıldırım'ın TFF başkanlığını düşünüp düşünmeyeceği büyük bir merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde by-pass ameliyatı olan Yıldırım şu ana dek bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedi. Beşiktaş'ın eski yöneticisi Celal Kolot daha önce yaptığı açıklamada Nihat Özdemir öncesinde TFF başkanlığının Aziz Yıldırım'a teklif edildiğini ancak Yıldırım'ın, "Ben Fenerbahçeliyim" diyerek bu teklifi geri çevirdiğini öne sürmüştü.

Aday olması zor görünüyor

Geçtiğimiz yıllarda da bu teklifi kabul etmeyen Yıldırım'ın sarı-lacivertli takımın 3 Temmuz sürecine ilişkin olarak TFF'ye dava açması muhtemel bir dönemde böyle bir göreve soyunması beklenmiyor. Yıldırım Fenerbahçe başkanı olduğu dönemlerde de katıldığı yayınlarda TFF başkanlığı gibi bir düşüncesinin olmadığını açıklamıştı.

Şubat 1998'den Haziran 2018'e dek Fenerbahçe başkanlığı yapan Yıldırım Türk futbolunda bir dönemin en popüler figürlerinden biri olmuştu. Futbolun yanı sıra diğer sporlara ilgi duyan Yıldırım, geçtiğimiz yıl düzenlediği basın toplantısıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u oldukça sert bir dille eleştirmiş ve Koç'un başarısız olduğunu söylemişti.

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