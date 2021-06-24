Aziz Yıldırım: Seni bu taraftarla göndereceğim Ali Koç!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'a ağır eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısıyla mevcut başkan Ali Koç'u ve yönetimini eleştirdi. Koç yönetiminin hatalar yaptığını ve kendi yönetimine ilişkin itiraflarda bulunduğunu belirten Yıldırım, transfer planlamasını da eleştirdi. Yıldırım, tekrar aday olma gibi bir düşüncesinin ise olmadığını söyledi.

Aziz Yıldırım ne söyledi?

Fenerbahçe'yi bıraktığı dönemdeki mali tablonun Koç'un ifade ettiği kadar karanlık olmadığının altını çizen Yıldırım, kulübün borç yükünün sahip olunan mal varlıklarından fazla olması halinde aradaki farkı ödemeye hazır olduğunu söyledi. Yıldırım önümüzdeki sezon maçları da tribünde takip edeceğinin altını çizdi:

"Bugünden sonra Fenerbahçe'ye yapılacak olan zararların karşısında kamuoyunu bilgilendireceğiz ve gereken hareket neyse yapacağız. 3 senedir enkaz edebiyatı konusu var. 'Biz çok kötü bir mali tablo aldık' deniliyor, biz öyle bir tablo bırakmadık. Bugüne kadar bunlar hiçbir tane ağaç diktiler mi. Kulübün oraya bekçi kulübesi yaptılar, bunun dışında başka bir şey yok.

"Bu 16 bin üye Ali Koç'u niye seçti, ben anlamadım. 16 bin kişi beyaz atlı prens olarak gördü seni. Gelecek pamuk prensesi alıp uçuracaksın. Fenerbahçe tarihinde iki defa futbol takımı küme düşüyordu. Biz, Ali Şen zamanında 1980'lerde averajla kümede kaldık.

"Bundan 3 sene önce son 3-4 maça kala küme düşmekten kurtulduk. Altıncı mı yedinci mi olundu ne. Bu senede 3'üncü olduk. Ali Koç şunu bilmeli Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçeliler bundan başarılı bir futbol takımı ve spor kulübü bekliyor. 'Ben şampiyonluk sözü vermedim' diyor. Fenerbahçe Başkanı olan, yönetimde olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Biz şampiyon olamazsak başarılı değilizdir."

"Ali Koç'u asla affetmem. Onu bu taraftarla birlikte göndereceğim'"

3 Temmuz vurgusu

3 Temmuz döneminde hapis yatmasına da vurgu yapan Yıldırım, Ali Koç'un bu tarz sıkıntılar yaşamamış olmasına rağmen zor bir dönemden geçtiklerine yönelik ifadelerini eleştirdi:

"Fenerbahçe'nin varlıklarının farkında değiller çünkü gidip gezmediler ama hep bir bahaneleri var. 'Biz enkaz aldık' diyorlar. Ali Şen'den ben başkanlığı aldığım zaman 1998'de gazetede 'borç 5.5 trilyon' yazıyordu. Biz buradan geldik buralara.

"Seçildi diyor ki; 'ben bu 3 senede çok sıkıntılar çektim'. Hapis mi yattın? Pandemi de 1 hafta evden çıkmadın. Ali Koç'un bir sıkıntısı var. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsız oluyor. Biz kaybettiğimiz için kenara çekildik. Biz aday olduk seçilemedik. Seçilseydik o şartlar neyse bizlerde onu yaşayacaktık.

"Bizler kaçmadık buradayız yine kaçmayız. 'Ben çok eziyetler çekiyorum herkes bana saldırıyor' diyor"

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