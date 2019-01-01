Aziz Yıldırım: Bir daha Fenerbahçe'de görev almayacağım

Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de bir daha yönetici olarak görev almayacağını, ama kulübüne de darılamayacağını söyledi.

eski başkanı Aziz Yıldırım, "Kumpas Davası" için Silivri'ye geldi. Burada basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"Sakın bölünmeyin. Ortak noktamız Fenerbahçe. Ne Aziz Yıldırım'cı ne de Ali Koç'cu olun. FB TV' yi ben kurdum ama bir doğum günümü bile kutlamadı."

"Ben bir daha Fenerbahçe Spor Kulübü'nde görev almayacağım. Ancak ben Fenerbahçe'ye küsemem, darılamam. Yönetimler görevlerini yapamazsa giderler, yerlerine yenileri gelir."

"Fenerbahçe birliğini bozmamalı, Fenerbahçe birliğini bozarsa daha kötü günler gelir."