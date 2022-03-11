3 Temmuz 2011'de başlatılan şike operasyonuyla göz altına alınan ve 364 gün hapis yatan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, suçsuzluğunun yargıtay tarafından da onaylanmasının ardından tazminat davası açtı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen savcıların yazdığı iddianameyle, yine aynı örgüt üyesi olmakla suçlanan mahkeme heyeti tarafından yürütülen davada suçsuz olmasına rağmen hapis yatan Yıldırım ve yöneticiler Şekip Mosturoğlu ile İlhan Ekşioğlu, tutuklu geçirdikleri döneme ilişkin 'haksız tutukluluk tazminatı' için mahkemeye başvurdu.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesinde düzenlenen "Haksız tutukluluk ve gözaltı yaşayan kişiler maddi ve manevi her türlü zararlarını, devletten isteyebilirler" hükmü gerekçe gösterilerek açılan bugün davada, Aziz Yıldırım 777 milyon 741 bin liralık maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Ne söylendi?

Açılan davayı Independent Türkçe'ye değerlendiren Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, hesap sorma vaktinin geldiğini söyledi:

"Haksız tutuklama uygulanmasından dolayı hürriyetlerinden mahrum kalan ve bu süre içerisinde maddi ve manevi kayıpları olan sayın Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve şahsımla ilgili tazminat davaları bugün açılmıştır.

"Açılan davalarda istenen yüksek tazminat miktarları, anılan süreçte yapılan yoğun itibarsızlaştırma, karalama, kamuoyunda kişileri peşinen suçlu kılma uğrunda yapılan yoğun medya çalışmasının bir sonucudur.

"Kazanılacak tazminat yaşanan zararların sembolik tarafı. Nitekim bunun için alınacak tüm tazminatları Fenerbahçe Eğitim Kurumları'na ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız. Bu sürecin ilk adımıdır.

"İlerleyen günlerde başlatacağımız yeni hukuki süreçlerle 3 Temmuz'un faillerinden hesap sormaya devam edeceğiz"

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