Azerbaycan - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Grupta puanı bulunmayan Azerbaycan, liderlik yarışı veren Hırvatistan'ı konuk ediyor.

Elemeleri E Grubu'nda Azerbaycan ile , Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi Azerbaycan'ın puanı bulunmazken Hırvatistan 4 maç sonunda 9 puan topladı. İki takım arasında oynan ilk maç 2-1 Hırvatistan'ın üstünlüğüyle sona ermişti.

Azerbaycan - Hırvatistan maçı ne zaman ve saat kaçta?

Azerbaycan ile Hırvatistan arasındaki maç 9 Eylül'de oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 19.00.

Azerbaycan - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer'in yöneteceği maçı S Sport Plus ve S Sport 2 canlı olarak yayınlayacak.

Azerbaycan puansız

Macaristan, ve Slovakya'nın da bulunduğu grupta Azerbaycan 4 maç sonunda hiç puan alamadı. Çıktığı her maçta gol bulmasına karşın kalesini gole kapatamayan Azeriler'in grupta bir iddiası kalmadı.

Hırvatistan'ın tek mağlubiyeti var

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan 4 maç sonunda grupta 9 puan topladı. Zlatko Dalic'in öğrencileri tek mağlubiyetini Macaristan deplasmanında yaşadı.