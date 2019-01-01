Azerbaycan - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Euro 2020 Elemeleri E Grubu'nda Azerbaycan ile Hırvatistan, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi Azerbaycan'ın puanı bulunmazken Hırvatistan 4 maç sonunda 9 puan topladı. İki takım arasında oynan ilk maç 2-1 Hırvatistan'ın üstünlüğüyle sona ermişti.
Azerbaycan - Hırvatistan maçı ne zaman ve saat kaçta?
Azerbaycan ile Hırvatistan arasındaki maç 9 Eylül'de oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 19.00.
Azerbaycan - Hırvatistan maçı hangi kanalda?
İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer'in yöneteceği maçı S Sport Plus ve S Sport 2 canlı olarak yayınlayacak.
Azerbaycan puansız
Macaristan, Galler ve Slovakya'nın da bulunduğu grupta Azerbaycan 4 maç sonunda hiç puan alamadı. Çıktığı her maçta gol bulmasına karşın kalesini gole kapatamayan Azeriler'in grupta bir iddiası kalmadı.
Hırvatistan'ın tek mağlubiyeti var
Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan 4 maç sonunda grupta 9 puan topladı. Zlatko Dalic'in öğrencileri tek mağlubiyetini Macaristan deplasmanında yaşadı.