Azerbaycan F1 GP biletleri, 24-26 Eylül 2026 tarihleri arasında Baku City Circuit'te düzenlenecek 2026 Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si için şimdi satışta. Yarışın 10. edisyonu, kaosla özdeşleşen bir şehirde Formula 1'in yeni kurallar dönemini açıyor: Max Verstappen, sıralama turlarında rekor kıran altı kırmızı bayrağın ardından burada 2025'te kazandı ve yeni anlaşma Bakü'yü en az 2030'a kadar takvimde tutuyor.

Bakü F1 biletlerine olan talep her yıl artıyor, bu yüzden GOAL, en ucuz genel giriş biletlerinden Paddock Club ağırlama paketlerine kadar, en iyi tribünler tükenmeden önce Azerbaycan F1 GP biletlerinizi almanız için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor.

Azerbaycan F1 GP ne zaman?

2026 Azerbaycan F1 GP, 24 Eylül 2026 Perşembe ile 26 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü kentindeki Baku City Circuit'te düzenlenecek. Alışılmışın dışında, yarış günü geleneksel pazar yerine 26 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor, bu nedenle uçak ve otel rezervasyonu yapmadan önce seyahat planlarınızı tekrar kontrol edin.

Tarih ve saat Etkinlik Yer Biletler 24 Eylül 2026 Perşembe Antrenman 1 ve Antrenman 2 Baku City Circuit, Bakü Biletler 25 Eylül 2026 Cuma Antrenman 3 ve Sıralama turları Baku City Circuit, Bakü Biletler 26 Eylül 2026 Cumartesi Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si (Yarış Günü) Baku City Circuit, Bakü Biletler

Azerbaycan F1 GP biletleri nereden alınır?

Azerbaycan F1 GP biletlerini internetten satın almak için en iyi yer, tüm tribünler ve genel giriş alanlarındaki fiyatları tek bir yerde karşılaştırabileceğiniz StubHub'dır. Her satın alma, StubHub'ın FanProtect garantisiyle korunur; yani biletleriniz yüzde 100 güvence altındadır. Özellikle resmî kanallarda tükenmiş popüler bölümler için, en ucuz mevcut koltukları da çoğu zaman burada bulursunuz.

Biletler ayrıca resmî yarış organizatörü üzerinden azerbaijangp.com'da ve Baku City Circuit'in internet sitesi ile mobil uygulamasında da satılmaktadır. Erken satış dönemi Aralık 2025'te başladı ve 15 Aralık'a kadar yüzde 20, 31 Ocak 2026'ya kadar ise yüzde 15 indirim sunuldu. Bu dönem artık sona erdi, bu yüzden her yerde genel satış fiyatları geçerli ve Azneft ile Icheri Sheher gibi yoğun ilgi gören tribünler yarış hafta sonundan çok önce tükenme eğiliminde.

Azerbaycan F1 GP biletleri ne kadar?

En ucuz Azerbaycan F1 GP biletleri, genellikle tam yarış hafta sonu için yaklaşık 150 dolardan başlayan genel giriş dolaşım biletleridir ve bu da Bakü'yü Formula 1 takvimindeki en uygun fiyatlı yarışlardan biri yapar. Fiyatlandırmanın tüm bilet kategorilerine göre dağılımı şöyle:

Genel giriş (dolaşım): hafta sonu için yaklaşık 150 dolar 'dan başlar. Hazar Denizi kıyısındaki tam gaz geçilen bölüm boyunca olan noktalar da dahil olmak üzere pist çevresindeki ayakta izleme ve seyir alanlarına erişim sağlar

Tribün biletleri: konuma bağlı olarak hafta sonu için yaklaşık 250 ila 600 dolar . Kale bölümüne yakın Azneft Tribünü ve ana düzlük gibi premium noktalar en yüksek fiyatlara sahiptir

Çocuk biletleri: bir yetişkin eşliğinde 2 ila 16 yaş için indirimlidir; bu da burayı takvimin aile dostu duraklarından biri hâline getirir

F1 Experiences tribün paketleri: yaklaşık 899 dolar 'dan başlar; özel pit yolu yürüyüşü ve şampiyona kupasıyla fotoğraf gibi ek ayrıcalıklar içerir

Formula 1 Paddock Club: üç gün için 6.499 dolar ; gurme yemekler, açık barlar ve günlük pit yolu yürüyüşleri dahil olmak üzere 2026 sezonunun tamamındaki en ucuz Paddock Club erişimidir

Legend paketleri:9.600 dolara kadar çıkar ve tam Paddock Club deneyimine bir VIP Paddock Pass ekler

Mümkün olan en düşük fiyatı arıyorsanız, ilk olarak StubHub'a bakın; çünkü yarış yaklaştıkça yeniden satış fiyatları liste fiyatının altına inebilir. Bakü'de tribünler yükseltmeye değer, çünkü bir sokak pistinde genel girişten görüş imkânı sınırlıdır. Ayrıca organizatörün tüm fiyatlarına Azerbaycan'ın yüzde 18 KDV'sinin dahil olduğunu unutmayın.

Azerbaycan F1 GP hakkında bilmeniz gereken her şey

Azerbaycan Grand Prix'si, Bakü'nün 2016'da ilk kez Avrupa Grand Prix'si adı altında şampiyonaya ev sahipliği yapmasından bir yıl sonra, 2017'de Formula 1 takvimine katıldı. On yıldan kısa sürede sporun en büyük kaos üreticilerinden biri olarak ün kazandı. Yeniden startlar, güvenlik araçları, lastik dramaları ve beklenmedik podyumlar burada olağan hâle geldi ve 2026 edisyonu, F1 araçlarının Azerbaycan başkentinin sokaklarında 10. kez boy göstereceği organizasyon olacak.

2026 yarışı ekstra merak unsurları taşıyor. Bu, Formula 1'in daha hafif, daha çevik araçlar, sürdürülebilir yakıtlar ve genişletilmiş grid içeren yeni kurallar dönemindeki ilk Bakü etkinliği olacak. Bu nedenle padok eylül ayında geldiğinde kimin hızlı olacağını kimse kesin şekilde tahmin edemiyor. Verstappen burada 2025'te kazandı, ancak Bakü; Daniel Ricciardo'nun 2017'deki geri dönüşünden Sergio Perez'in sokak pistlerindeki tekrar eden kahramanlıklarına kadar sürpriz galipler çıkarmasıyla tanınıyor.

Yarış hafta sonu sadece pist üstündeki aksiyondan ibaret değil. 2026 etkinliğinde eğlence programının parçası olarak indie pop grubu Glass Animals'ın ana konseri yer alıyor ve şehir adeta dev bir taraftar festivaline dönüşüyor. Bakü'de eylül ayı yaklaşık 27 santigrat dereceyle keyifli sıcaklıklar sunar; bu da seanslar arasında UNESCO listesinde yer alan İçeri Şehir'i, sahil bulvarını ve ünlü Flame Towers'ı keşfetmek için idealdir.

Baku City Circuit hakkında bilmeniz gereken her şey

Baku City Circuit, Azerbaycan'ın Bakü kentinin merkezinde yer alan, 20 virajlı ve Formula 1'deki en uzun tam gaz bölümlerinden birine sahip 6,003 kilometrelik bir sokak pistidir. Hermann Tilke tarafından tasarlanan pist, Hazar Denizi'nin batı kıyısını takip eder ve kale bölümünde 7. ve 8. virajlar arasında yalnızca 7,6 metreye kadar daralır; bu da yan yana üç araç için ancak yeterli bir genişliktir. Dar ve affetmeyen duvarlarla büyük çekiş avantajı fırsatlarını birleştiren bu yapı, Bakü'nün neden bu kadar çok drama ürettiğini tam olarak açıklar.

Seyirciler için bu yerleşim büyük avantaj sağlar. Pist şehir merkezinden geçtiği için tribünlerin çoğu otellere, restoranlara ve metro istasyonlarına yürüme mesafesindedir. Taraftarlar da bir yanda ortaçağ kale surlarını, diğer yanda ise parıldayan modern kuleleri görebilir. Azneft, Sahil, Mugham ve Absheron tribünleri; büyük ekran manzaraları ve geçişlerin yaşandığı sert frenaj noktalarını görme imkânı sundukları için en popüler bölümler arasında yer alır.

Ulaşım da oldukça kolaydır. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı pistten yaklaşık 25 dakika uzaklıktadır ve Bakü'nün metro ile otobüs ağı yarış günü ulaşımını kolaylaştırır. Biletler, evde yazdırılabilen pratik e-biletler olarak teslim edilir; bu nedenle varışta teslim almanız gereken bir şey yoktur. Yarış en az 2030'a kadar takvimde yerini korurken talep de her sezon artıyor, bu yüzden akıllıca hamle basit: Azerbaycan F1 GP biletlerinizi bugün StubHub'dan alın ve Bakü'de unutulmaz bir hafta sonu planlamaya başlayın.