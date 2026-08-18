Azerbaycan F1 GP biletleri, 24-26 Eylül 2026 tarihlerinde Baku City Circuit'te düzenlenecek 2026 Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si için şimdi satışta. Yarışın 10. edisyonu, Formula 1'in yeni regülasyonlar dönemini kaosla özdeşleşen bir şehirde başlatıyor: Max Verstappen, sıralama turlarındaki rekor altı kırmızı bayrağın ardından 2025'te burada kazandı ve yeni anlaşma Bakü'yü en az 2030'a kadar takvimde tutuyor.

Bakü F1 biletlerine olan talep her yıl artıyor, bu yüzden GOAL, en ucuz genel giriş biletlerinden Paddock Club ağırlama paketlerine kadar, en iyi tribünler tükenmeden Azerbaycan F1 GP biletlerinizi almanız için ihtiyacınız olan her şeyi bir araya getirdi.

Azerbaycan F1 GP ne zaman?

2026 Azerbaycan F1 GP, 24 Eylül 2026 Perşembe ile 26 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü kentindeki Baku City Circuit'te düzenlenecek. Alışılmışın dışında bir şekilde yarış günü, geleneksel pazar yerine 26 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor; bu nedenle uçak ve otel rezervasyonu yapmadan önce seyahat planlarınızı mutlaka bir kez daha kontrol edin.

Tarih ve saat Etkinlik Konum Biletler 24 Eylül 2026 Perşembe Antrenman 1 ve Antrenman 2 Baku City Circuit, Bakü Biletler 25 Eylül 2026 Cuma Antrenman 3 ve Sıralama Turları Baku City Circuit, Bakü Biletler 26 Eylül 2026 Cumartesi Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si (Yarış Günü) Baku City Circuit, Bakü Biletler

Azerbaycan F1 GP biletleri nereden alınır?

Azerbaycan F1 GP biletlerini internetten satın almak için en iyi yer, StubHub; burada tüm tribünler ve genel giriş bölgelerindeki fiyatları tek bir yerde karşılaştırabilirsiniz. Her satın alma, StubHub'ın FanProtect garantisiyle güvence altındadır; yani biletleriniz yüzde 100 koruma kapsamındadır. Özellikle resmi kanallar üzerinden tükenmiş popüler bölümler için en ucuz mevcut koltukları da çoğu zaman burada bulursunuz.

Biletler ayrıca resmi yarış organizatörü üzerinden azerbaijangp.com'da ve Baku City Circuit'in internet sitesi ile mobil uygulamasında da satışa sunuluyor. Erken dönem ön satış, Aralık 2025'te başladı ve 15 Aralık'a kadar yüzde 20, 31 Ocak 2026'ya kadar ise yüzde 15 indirim sundu. Bu dönem artık sona erdi, bu yüzden genel satış fiyatları her yerde geçerli ve Azneft ile Icheri Sheher gibi yoğun talep gören tribünler yarış hafta sonundan çok önce tükenme eğiliminde.

Azerbaycan F1 GP biletleri ne kadar?

En ucuz Azerbaycan F1 GP biletleri, tam yarış hafta sonu için genellikle yaklaşık 150 dolardan başlayan genel giriş dolaşım biletleridir. Bu da Bakü'yü Formula 1 takvimindeki en uygun fiyatlı yarışlardan biri yapıyor. Fiyatlandırmanın bilet kategorilerine göre dağılımı şöyle:

Genel giriş (dolaşım): hafta sonu için yaklaşık 150 dolar dan başlar. Pistin çevresindeki ayakta izleme ve seyir alanlarına erişim sunar; buna Hazar kıyısı boyunca tam gaz geçilen bölümdeki noktalar da dahildir

Tribün biletleri: konuma bağlı olarak hafta sonu için yaklaşık 250 ila 600 dolar . Kale bölümüne yakın Azneft Tribünü ve ana düzlük gibi premium noktalar en yüksek fiyatlara sahiptir

Çocuk biletleri: bir yetişkin eşliğinde 2 ila 16 yaş arası için indirimlidir; bu da burayı takvimdeki daha aile dostu duraklardan biri haline getirir

F1 Experiences tribün paketleri: yaklaşık 899 dolar dan başlar; özel pit yolu yürüyüşü ve şampiyona kupasıyla fotoğraf gibi ek avantajlar içerir

Formula 1 Paddock Club: üç gün için 6.499 dolar ; gurme yemekler, açık barlar ve günlük pit yolu yürüyüşlerinin dahil olduğu, 2026 sezonunun tamamındaki en ucuz Paddock Club erişimidir

Legend paketleri:9.600 dolara kadar çıkar ve tam Paddock Club deneyimine bir VIP Paddock Pass ekler

Mümkün olan en düşük fiyatı arıyorsanız önce StubHub'a bakın; çünkü yarış yaklaştıkça yeniden satış fiyatları liste fiyatının altına düşebilir. Bakü'de tribün yükseltmesine değiyor, çünkü bir cadde pistinde genel girişten görüş alanı sınırlı. Ayrıca organizatörün açıkladığı tüm fiyatların Azerbaycan'ın yüzde 18 KDV'sini içerdiğini unutmayın.

Azerbaycan F1 GP hakkında bilmeniz gereken her şey

Azerbaycan Grand Prix'si, Bakü'nün 2016'da Avrupa Grand Prix'si adı altında şampiyonaya ilk kez ev sahipliği yapmasından bir yıl sonra, 2017'de Formula 1 takvimine katıldı. On yıldan kısa süre içinde sporun en büyük kaos üreticilerinden biri olarak ün kazandı. Yeniden startlar, güvenlik araçları, lastik dramaları ve beklenmedik podyumlar burada norm haline geldi; 2026 edisyonu da F1 araçlarının Azerbaycan'ın başkentinin sokaklarında 10. kez boy göstermesi anlamına geliyor.

2026 yarışı ekstra merak uyandırıyor. Bu, Formula 1'in yeni regülasyonlar dönemindeki ilk Bakü yarışı olacak; daha hafif, daha çevik araçlar, sürdürülebilir yakıtlar ve genişletilmiş gridle birlikte, eylül ayında padok şehre geldiğinde kimin hızlı olacağını kimse kesin şekilde tahmin edemiyor. Verstappen burada 2025'te kazandı, ancak Bakü'nün sürpriz galipler çıkarma alışkanlığı var; Daniel Ricciardo'nun 2017'deki geri dönüşünden Sergio Perez'in cadde pistlerindeki tekrar eden kahramanlıklarına kadar.

Yarış hafta sonu sadece pist üstündeki aksiyondan ibaret değil. 2026 etkinliğinde eğlence programının bir parçası olarak indie pop grubu Glass Animals'ın ana konseri yer alıyor ve şehir adeta dev bir taraftar festivaline dönüşüyor. Bakü'de eylül ayı, yaklaşık 27 santigrat dereceyle keyifli sıcaklıklar sunuyor; bu da seanslar arasında UNESCO listesinde yer alan Eski Şehir'i, sahil bulvarını ve ünlü Flame Towers'ı keşfetmek için ideal.

Baku City Circuit hakkında bilmeniz gereken her şey

Baku City Circuit, Azerbaycan'ın Bakü kentinin merkezinde yer alan 6,003 kilometrelik bir cadde pisti; 20 viraja ve Formula 1'deki en uzun tam gaz bölümlerden birine sahip. Hermann Tilke tarafından tasarlanan pist, Hazar Denizi'nin batı kıyısını takip ediyor ve kale bölümündeki 7. ile 8. virajlar arasında yalnızca 7,6 metreye kadar daralıyor; yan yana üç araç için ancak yeterli bir genişlik sunuyor. Sıkı ve affetmeyen duvarlarla büyük hava koridoru fırsatlarının bu birleşimi, Bakü'nün neden bu kadar çok drama ürettiğini tam olarak açıklıyor.

Seyirciler için pist düzeni büyük bir avantaj. Pist şehir merkezinden geçtiği için tribünlerin çoğu otellere, restoranlara ve metro istasyonlarına yürüme mesafesinde bulunuyor; taraftarlar bir tarafta ortaçağ surlarını, diğer tarafta ise ışıl ışıl modern kuleleri görebiliyor. Azneft, Sahil, Mugham ve Absheron tribünleri en popüler seçenekler arasında yer alıyor; büyük ekran görüntüleri ve geçişlerin yaşandığı sert frenaj noktalarını izleme fırsatı sunuyor.

Ulaşım da kolay. Heydar Aliyev Uluslararası Havalimanı, piste yaklaşık 25 dakika uzaklıkta ve Bakü'nün metro ile otobüs ağı yarış günü ulaşımını kolaylaştırıyor. Biletler evde yazdırılabilen kullanışlı e-biletler olarak teslim ediliyor, bu yüzden varışta teslim alınacak herhangi bir şey yok. Yarış en az 2030'a kadar takvimde yerini garantilemişken ve talep her sezon artarken yapılacak akıllı hamle çok basit: Azerbaycan F1 GP biletlerinizi bugün StubHub'dan alın ve Bakü'de unutulmaz bir hafta sonu planlamaya başlayın.