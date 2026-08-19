Joy-Lance Mickels 2021 yazında Azerbaycan’a gitmeye karar verdiğinde, çevresinde bu karar büyük şüpheyle karşılandı. Mickels, yaklaşık bir buçuk yıl sonra Transfermarkt'a verdiği röportajda, “Birçok arkadaşım bana, Azerbaycan’a gidersem kariyerimi doğrudan bitirebileceğimi söyledi, çünkü bu adım adeta kariyerin sonu anlamına geliyor” diye hatırlattı.

Azerbaycan ligasında bir gelecek, elbette bir zamanlar umut ettiği şey değildi. Sonuçta hücum oyuncusu, Borussia Mönchengladbach altyapısında dikkatleri üzerine çekmiş, U19 seviyesinde Almanya genelinde en iyi golcülerden biri olmuş ve Bundesliga’da kariyer yapmanın hayalini kurmuştu. Bu gerçekleşmedi ama şimdilik. Ancak Mickels, başka bir hayalini, Şampiyonlar Ligi hayalini, dolambaçlı bir yoldan da olsa çok yakında gerçekleştirebilir.

Arkadaşlarının olumsuz yorumlarına rağmen Mickels 2021’de Azerbaycan’a gitti ve sadece birkaç yıl önce kurulmuş olan Sabah FK ile sözleşme imzaladı. “Nedense bu teklifi heyecan verici, ilginç ve aynı zamanda egzotik buldum. Sonunda kendi kendime şunu söyledim: Profesyonel futbolcu olarak önümde kısa bir zaman var. Neden denemeyeyim? Hele ki şartlar oluşursa UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılma ihtimali de var”, diyerek 2022’nin sonunda uluslararası hedefler konusunda çok daha mütevazı konuşuyordu.

Joy-Lance Mickels yakında Sabah FK ile Şampiyonlar Ligi oynayacak mı?

Konferans Ligi yerine şimdi Şampiyonlar Ligi bile çok yakın. Çarşamba akşamı (21.00) Mickels ve takım arkadaşlarını Hapoel Beer Sheva deplasmanında play-off ilk maçı bekliyor. İsrail şampiyonu ya da Sabah, bu iki kulüpten biri gelecek sezon Devler Ligi’nde ilk kez boy gösterecek. FC Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Paris Saint-Germain ya da Arsenal ile eşleşme ihtimalinin bu kadar yakın olmasında Mickels’in büyük payı var.

Sabah, temmuz başında Şampiyonlar Ligi elemesine daha 1. turda başlamak zorunda kaldı. Galler’in seri şampiyonu The New Saints karşısında rövanşta alınan 2-1’lik deplasman galibiyetinde Mickels önemli açılış golünü attı. 2. turda ise Siegburg doğumlu oyuncu, Finlandiya’da KuPs karşısında rövanştaki 2-0’lık galibiyette de gol sevinci yaşadı. Ardından 3. turda şimdiye kadarki en zorlu rakip çıktı: Danimarka şampiyonu Aarhus GF karşısında Sabah ilk maçı 2-1 kaybetti, ancak kendi sahasındaki rövanşta müthiş bir 4-0’la eşleşmeyi çevirdi. Mickels, akıllı bir pasla öne geçiren golün hazırlayıcısı olurken daha sonra rahatlatan üçüncü golü de kendisi attı.

32 yaşındaki sol kanat artık sahada en üst düzey futbolu yaşama şansını nihayet yakalayabilecek mi? Gladbach altyapısının umut vadeden isimlerinden biri olduğu dönemde en büyük hedefi buydu.

2012/13 sezonunda, A Gençler’deki ikinci yılında o dönemki U19 Bundesliga Batı’da 17 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca Borussia’nın Bundesliga takımına karşı yapılan kurum içi bir hazırlık maçında da etkileyici bir performans sergilemiş, attığı golle bitiriciliğini göstermişti. Mickels yıllar sonra, “O dönemde birinci takımın parçası olacağıma kesin olarak inanıyordum” diye vurguladı.

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Ancak zirveye doğrudan sıçraması ilk etapta mümkün olmadı, bunun yerine kendisini ikinci takım üzerinden göstermesi gerekiyordu. Acı olan şu ki bir diz sakatlığı, ilk profesyonel sezonunda onu aylarca sahalardan uzak bıraktı ve Gladbach II formasıyla sadece dört kısa maçta oynayabildi. 2014 yazında Gelsenkirchen’den gelen beklenmedik bir telefon yeni umut doğurdu; Schalke, Mickels’i rezerv takımı için mutlaka kadrosuna katmak istiyordu, üstelik daha fazlasının perspektifiyle.

Joy-Lance Mickels: Schalke’de antrenman zirveleri, ama profesyonellik eksikti

Diz sakatlığını S04’e de taşıdı, ancak birkaç hafta sonra Regionalliga’da ilk maçlarına çıkabilecek duruma geldi. O dönemde Schalke’nin profesyonel takımının teknik direktörü olan Roberto Di Matteo da görünüşe göre Mickels’in kalitesine oldukça ikna olmuştu ve onu birinci takım antrenmanlarına dahil etti. Mickels, “İlk antrenmandan sonra Roberto Di Matteo yanıma geldi ve bana, ‘Şimdilik profesyonellerle kalıyorsun’ dedi. O an benim için bir hayal gerçek oldu, çünkü Schalke inanılmaz derecede harika bir kulüp” sözleriyle o günleri anlattı.

Schalke o dönemde hâlâ Almanya’nın üst düzey kulüplerinden biriydi, Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor ve kadrosunda çok sayıda yıldız barındırıyordu. Mickels, Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar ya da Benedikt Höwedes gibi isimlerle birlikte antrenman yapmanın “muhteşem” olduğunu söyledi.

Ancak S04’te çıkış yapma hayali gerçekleşmedi ve resmi bir maçta hiç forma giyemedi. Mickels geriye dönüp baktığında, “Olmam gerektiği kadar profesyonel değildim” itirafında bulundu. Genç bir oyuncu olarak, birinci takımla antrenman yapıp sadece Regionalliga’da oynamanın zihinsel olarak zor olduğunu söyledi.

“Dürüst olmam gerekirse, yanımda beni silkeleyip kendime getirecek ve elimden tutacak birine ihtiyacım vardı. Her altyapı oyuncusu kendi başına bırakılabilecek biri değil. Genç bir oyuncu olarak o balonun içindeyken her şeyi doğal görüyorsun. Başarısız olunmasının nedeni çoğu zaman bu hata oluyor” diyen Mickels, bugün bunun farkında.

2016’da Schalke defterini kapattı ve sonrasında iddialı Regionalliga kulüpleri üzerinden daha üst seviyeler için kendini göstermeye çalıştı. Alemannia Aachen ve Wacker Nordhausen’de iyi işler yaptı, 2020 başında ise Carl Zeiss Jena ile ilk kez 3. Lig ekibine yükseldi.

Joy-Lance Mickels Azerbaycan’da: “İki hafta sonra aslında bırakmak istedim”

Jena’nın dördüncü lige düşmesinin ardından Mickels, o sırada 26 yaşındayken, 2020 yazında Alman futboluna sırtını döndü. Hollanda ikinci liginde MVV Maastricht formasıyla geçirdiği bir sezonun ardından bir yıl sonra yolu Azerbaycan’dan gelen teklife çıktı.

Başlangıç zorluydu: “İki hafta sonra aslında her şeyi bırakmak istedim. O sırada hâlâ otelde kalıyordum, Bakü’de bir evim yoktu ve neredeyse kimse İngilizce konuşmuyordu” dedi Mickels. Sabah FK, milyonluk metropol ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün yakınındaki küçük bir şehir olan Masazır’da bulunuyor.

Mickels, “Ancak Bakü şehir merkezinde bir eve taşınabildiğimde, yerlilerle gerçekten temas kurduğumda ve takıma alıştığımda her şey değişti” diyerek yeni yuvasına yine de oldukça hızlı uyum sağladığını anlattı. Yaşı ilerledikçe olgunlaştığını, Gladbach ve Schalke dönemine kıyasla artık çok daha fazla öz değerlendirme yaptığını söyledi: “Eskiden PlayStation’da çok vakit geçirirdim, bugün ise ağırlık salonunda çok vakit geçiriyorum ve toparlanmama dikkat ediyorum. Ayrıca iyi ve sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum.”

Sportif açıdan Sabah’ta işler hemen yoluna girdi; doğrudan ilk 11’in oyuncusu oldu, gollerini attı. 2022/23 sezonunda ligde 35 maçta 28 gol katkısı yapmasının ardından Suudi Arabistan’dan büyük para çağırdı ve Mickels, o dönem ikinci ligde yer alan Al-Faisaly’ye transfer olmayı tercih etti. Orada işler fena gitmese de bu sadece kısa bir dönem olarak kaldı ve hücum oyuncusu yalnızca bir yıl sonra Azerbaycan’a geri döndü.

Avrupa futbolu hayali nihayet gerçek olacak mı?

Sabah’ta taraftarlar onu seviyor ve o da ülkeyi, insanları ve oradaki futbolu bağrına bastı. Premyer Liqa’daki günlük hayatı anlatırken, “Lig çok sert ve fiziksel. Savunmacılar klasik kaval ısıran tipler. Burada her maçta fiziksel temas görüyorsun ve kemiklerine kadar hissediyorsun” dedi. Genç kulüp istikrarlı biçimde gelişti ancak Mickels’in Avrupa’da bir lig aşaması oynama hayali bugüne kadar gerçekleşmedi.

2024/25’te Konferans Ligi elemesinde İrlanda’dan St. Patrick's Athletic karşısında yolun sonu geldi. Bir önceki yıl Sabah, kupa şampiyonu olarak Avrupa Ligi’ne katılmanın hayalini bile kurmuştu, ancak Mickels’in o dönem eski Frankfurt teknik direktörü Albert Riera’nın çalıştırdığı Slovenya ekibi Celje karşısında yaptığı hat-trick bile eleme 1. turunda turu geçmeye yetmedi.

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Şimdi kulüp tarihinin bugüne kadarki en büyük başarısının ardından bir sonraki önemli anın gelmesi hedefleniyor. İlkbaharda Sabah, tarihte ilk kez Azerbaycan şampiyonu oldu ve Qarabag Agdam’ı geride bıraktı. Bu gerçekten de önemli bir kalite göstergesi, zira Qarabag geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde ara tura kalmayı başarmış, lig aşamasında Eintracht Frankfurt ve Benfica’ya karşı 3-2’lik galibiyetler ya da Chelsea karşısındaki 2-2’lik beraberlikle dikkat çekmişti.

Qarabag, yerel ligde Sabah’ın oldukça net şekilde gerisinde kaldı; sezon sonunda iki kulüp arasında dokuz puan vardı. Ayrıca Sabah iki lig maçını da kazandı ve Qarabag’ı kupa yarı finalinde de mağlup etti.

Sabah’ın Aralık 2025’te ligde elde ettiği 2-1’lik iç saha galibiyetinde de geçici beraberlik golü Mickels’ten geldi. Bu arada galibiyet golünü atan isim ise, geçen sezonu Sabah’ta geçiren ve kısa süre önce İsviçre’nin üst düzey kulüplerinden Basel’e transfer olan, eski Fransa milli futbolcusu Florent Malouda’nın oğlu Aaron Malouda’ydı.

Joy-Lance Mickels: Kardeşlerinin yanında milli futbolcu

Mickels için Sabah, futbolcu yaşının ilerlemiş olması nedeniyle artık mutlaka bir sıçrama tahtası değil. Ancak Şampiyonlar Ligi hayalinin yanında, Azerbaycan’daki döneminin bugüne kadarki bir başka öne çıkan dönüm noktası daha var; üstelik bu, onun için kişisel olarak muhtemelen daha da duygusal: Ruanda kökenleri bulunan Mickels, mart ayı sonunda Afrika ülkesinin milli takımıyla ilk maçına çıktı.

Bunu daha da özel kılan ise şu: Onunla birlikte ikiz kardeşi Joy-Slayd (Malta’da Hibernians FC’de oynuyor) ve kendisinden 15 ay küçük kardeşi Leroy da (kısa süre önce Azerbaycan’dan Zira FK’dan 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim’a transfer oldu) ilk kez Ruanda adına sahaya çıktı. Üstelik Leroy, Grenada (4-0) ve Estonya (2-0) ile oynanan hazırlık maçlarında milli takım kariyerinin ilk iki golünü de attı.

Üç kardeş bir dönem zaten Gladbach U19 takımında birlikte sahaya çıkmıştı, şimdi bunu A milli takım seviyesinde yapıyorlar. Joy-Lance Mickels’in beş yıl önce Azerbaycan’a transferi etrafında yapılan şüpheci yorumları ise çoktan geride bıraktığı kesin. Hele ki eylül başında ilk kez sadece Şampiyonlar Ligi elemesi havasını değil, gerçek Şampiyonlar Ligi atmosferini de soluyacak olursa.