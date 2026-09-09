Teknik direktör Jose Mourinho için Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki serüveninin açılış gecesi sakin geçmedi; dün, salı günü Santiago Bernabeu'da Inter Milan karşısında (2-1) zorlu bir galibiyet alınmasına rağmen.

İspanyol "AS" gazetesine göre Portekizli teknik adam, oyuncularının hatalarını düzeltmek ve daha fazla mücadele talep etmek için birden fazla kez yedek kulübesinden ayrılmak zorunda kaldı.

Nihai skor, Mourinho'nun teknik alandan gösterdiği rahatsızlığı yansıtmadı; zira Kraliyet takımı değerli puanlar kaybedebilirdi.

Portekizli teknik direktörün hissettiği gerginlik, forvet oyuncusu Carlos Espi'nin maçın son saniyelerinde sahaya girmeye hazırlandığı anda ortaya çıktı.

Forvet oyuncusu, Kylian Mbappe'nin yerine uzatma dakikalarında sahaya girdi ve İspanyol gazetesinin aktardığına göre, girişinden önce Mourinho ile yardımcılarından biri arasında sert bir tartışma yaşandı.

Yardımcısı Espi'ye talimatlar verirken, Portekizli teknik adam kolundan tuttu ve onu azarladı; oldukça rahatsız olduğu görülüyordu.

Real Madrid'in teknik direktörü, Espi'nin aldığı talimatlardan hoşlanmadı ve Movistar kameralarının da yakaladığı gibi belirgin bir öfke sergiledi.

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