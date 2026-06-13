Azarlama ve öfke... João Félix, Portekiz kampında şok yaşadı

Portekiz milli takımının 2026 Dünya Kupası hazırlık kampında, son günlerde João Félix'in milli takım yetkilileriyle yaşadığı alışılmadık bir durum, büyük tartışmalara yol açtı.

Fas milli takımı, Kongo, Kolombiya ve Özbekistan'ın yer aldığı 11. grupta yer alıyor.

"X" sosyal medya platformunda dolaşan bir videoda, Felix, konaklayacakları otele girmeden önce otobüsten inerken görüldü. Burada bir kişiyle birkaç dakika durduktan sonra, Portekizli yetkililerden biri gelip onu azarladı.

Medya haberlerine göre, Portekizli yıldız, sosyal medya üzerinden bir influencer ile röportaj yapmasının ardından kamp yetkililerinden sert eleştiriler aldı. Bu hareket, turnuva süresince geçerli olan medya kurallarına aykırı olarak değerlendirildi.

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Haberlerde, oyuncunun durumu pek iyi karşılamadığı ve olayın ardından kendisine yöneltilen eleştirilerden rahatsız olduğu belirtildi, bu da Portekiz kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Bu görüntü, özellikle son krizin ardından geldiği için sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Bazıları, oyuncunun kamp içindeki kısıtlamalara rağmen taraftarlara yakın olmak istediğini vurgulayan bir mesaj vermek istediğini düşündü.

Portekiz milli takımı, şampiyonluk için büyük hedefler belirleyerek Dünya Kupası hazırlıklarına devam ederken, teknik ekip ise resmi maçların başlamasından önce kamp içinde en üst düzeyde disiplin ve konsantrasyon sağlamaya çalışıyor.