Avrupa Ligi lig aşaması kura çekimi cuma günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek. AZ ve NEC başta olmak üzere kulüpler, önümüzdeki aylarda bu dev organizasyonda karşılaşacakları sekiz takımı o zaman öğrenecek. Bu yazıda Voetbalzone, iki kulübün de kura sonucu eşleşebileceği rakipleri ve kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını sıralıyor.

Burada Avrupa Ligi lig aşamasına katılan tüm takımların, torbaların tamamının, AZ ile NEC’in muhtemel rakiplerinin ve Avrupa Ligi maç tarihlerinin bir özeti yer alıyor. Kura çekimi saat 13.00’ten itibaren televizyonda ve internette canlı olarak izlenebilecek.

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Kura çekimi nasıl işliyor?

2024’ten bu yana kura çekimi artık geleneksel toplarla değil, rakipleri belirleyen bir bilgisayar aracılığıyla yapılıyor. Hem AZ hem de NEC sekiz rakiple eşleşecek: her torbadan iki takım. Bu torbaların dağılımı UEFA kulüp katsayılarına dayanıyor. Tüm kulüpler dört deplasman maçı ve dört iç saha maçı oynayacak.

Sonunda 1 ile 8. sıra arasında yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıra arasındaki takımlar ise ara eleme turu oynayacak. 25 ile 36. sıra arasındaki takımlar elenecek ve Conference League’e de düşmeyecek.

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Torbaların dağılımı nasıl?

1. Torba: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Olympique Lyon, AZ, Olympiakos Piraeus, Real Sociedad, Olympique Marseille

2. Torba: Ferencváros, Viktoria Plzen, Union Sint-Gillis, Dinamo Zagreb, Red Bull Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Stade Rennes, RSC Anderlecht

3. Torba: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, NK Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonia Nicosia, Celta de Vigo

4. Torba: TSG Hoffenheim, Besiktas, União Torreense, Hapoel Beer Sheva, NEC, OFI Heraklion, Lillestrøm SK, Levski Sofia, Ararat Armenia

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AZ ve NEC’in muhtemel rakipleri kimler?

AZ ve NEC her torbadan iki takımla eşleşecek, yani kendi torbalarından da. Aynı ülkeden kulüpler lig aşamasında henüz birbirleriyle karşılaşamıyor. PSV ile Feyenoord da bu nedenle şimdilik birbirinden kaçınıyor. Dört deplasman maçı ve dört iç saha karşılaşması oynanacak.

Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta?

Kura çekimi 28 Ağustos Cuma günü Monaco’da yapılacak ve saat 13.00’te başlayacak.

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Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziggo Sport, Hollanda’da tüm Avrupa kulüp organizasyonlarının yayın haklarına sahip ve bu nedenle Avrupa Ligi kura çekimini de canlı olarak yayınlayabiliyor. Yayın, kanalın ana kanalı Ziggo Sport 1’de saat 12.30’da başlayacak.

Abone olmayanlar ise kura çekimini UEFA’nın resmi internet sitesinde sunduğu canlı yayın üzerinden ücretsiz takip edebilir.

AZ ve NEC Avrupa Ligi’nde ne zaman oynayacak?

Bunlar 2026/27 sezonu Avrupa Ligi lig aşamasının tüm maç tarihleri:

1. Hafta: 16-17 Eylül 2026

2. Hafta: 15 Ekim 2026

3. Hafta: 22 Ekim 2026

4. Hafta: 5 Kasım 2026

5. Hafta: 26 Kasım 2026

6. Hafta: 10 Aralık 2026

7. Hafta: 21 Ocak 2027

8. Hafta: 28 Ocak 2027