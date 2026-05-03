AZ, uzatma dakikalarında FC Twente'ye büyük bir darbe indirdi: NEC ve Ajax sevinç yaşadı

FC Twente, Pazar günü uzatma dakikalarının sonlarında AZ deplasmanında galibiyeti kaçırdı. Tukkers 1-2 önde gidiyordu ve puan tablosunda büyük bir sıçrama yapacağa benziyordu, ancak 95. dakikada Peer Koopmeiners, kaleci Rome-Jayden Owusu-Oduro'nun pasıyla konuk takıma büyük bir darbe indirdi: 2-2. Böylece Twente, Ajax ile aynı puana (55) sahip olarak beşinci sırada kaldı. NEC ise 56 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

AZ, kupa zaferi sayesinde Avrupa Ligi grup aşamasına katılmayı garantilemiş olsa da, Twente için üçüncü veya dördüncü sıra mücadelesinde her puan altın değerinde. Teknik direktör John van den Brom'un takımı, rakipleri NEC (Telstar'a karşı 1-1) ve Ajax'ın (PSV'ye karşı 2-2) cumartesi günü değerli puanlar kaybettiği göz önüne alındığında, maçın başlamasından çok önce büyük bir moral aldı.

AZ, maçın ilk çeyreğinde daha iyi olan takımdı ve 15. dakikada bir atağından golü buldu. Ro-Zangelo Daal, ileriye çıkan Mees de Wit'e pas verdi, onun ortası Stav Lemkin tarafından zayıf bir şekilde uzaklaştırıldı. Top, Clasie'nin ayaklarının önüne mükemmel bir şekilde düştü ve Clasie, iç direğin içinden geçen muhteşem bir vole ile skoru 1-0'a getirdi.

Bu gol AZ'ye doğal olarak iyi geldi ve Alkmaar ekibi hemen farkı artırmaya çalıştı. Daal ve De Wit'in yine iyi paslaşmasının ardından Troy Parrott 2-0'ı yapmaya çok yakındı, ancak Mats Rots kale çizgisinde mükemmel bir şekilde bekliyordu ve bu girişimi etkisiz hale getirdi.

Rots'un kurtarışından sonra topu elinde tutan Twente, bir dakikadan az bir süre sonra golü buldu. Twente, Alkmaar savunmasının ortasından geçerek Sam Lammers'in bir takım arkadaşına ulaşmak için ortalamasını yaptı. Ancak bu ortası, Owusu-Oduro'nun ayağına talihsiz bir şekilde çarptı ve Owusu-Oduro kendi kalesine gol attı: 1-1.

Twente ikinci yarıya mükemmel bir başlangıç yaptı ve konuk takımın ilk fırsatı Owusu-Oduro tarafından mucizevi bir şekilde bertaraf edildikten kısa bir süre sonra gol geldi. Üst düzey yetenek Ruud Nijstad’ın attığı derin pas, AZ savunmasının arkasına Kristian Hlynsson’a ulaştı; Hlynsson topu açtı ve Lammers golü attı: 1-2.

Twente bu golün ardından zor bir döneme girdi, ancak bu dönemi hasarsız atlattı ve son iki dakikada toparlandı. Bu, Twente'ye Lammers için iyi bir fırsat yarattı, ancak Lammers topu iyi kontrol edemedi ve maçı canlı tuttu. AZ ısrarla gol aradı ve 95. dakikada Twente'ye büyük bir darbe indirdi. Koopmeiners, ileriye çıkan Owusu-Oduro'nun pasıyla kusursuz bir vuruş yaptı: 2-2.