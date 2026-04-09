AZ teknik direktörü Leeroy Echteld, Shakhtar Donetsk maçında aslında başka bir ilk 11 oyuncusuyla başlamak istiyordu: "Ama o geç kalmıştı"

Leeroy Echteld, AZ'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı Conference League maçına aslında Ro-Zangelo Daal'ı ilk on birde başlatmak istemişti. Ancak forvet oyuncusu geç kaldı ve bu nedenle yedek kulübesinde yer almak zorunda kaldı.

Maç öncesinde Ziggo Sport'ta, formda olan Daal'ın oynamayacağı konusu gündeme geldi. Zira Ibrahim Sadiq, Conference League çeyrek finalinde Alkmaar ekibinde sol kanat olarak ilk 11'de yer alacak.

Echteld bunun nedenini açıklıyor. “Sezon başında birbirimizle birkaç kural üzerinde anlaştık. İlk kural, yüzde yüz elinden gelenin en iyisini yapmaktır,” diye başlıyor.

“Bunu bir kerede anlamadıklarını gerçekten anlıyorum. Onlara bununla tam olarak ne demek istediğimi açıklamam gerekiyor. Zamanla bu durum giderek iyileşiyor. Antrenmanlarda yoğunluğun, katılımın ve mücadele ruhunun arttığını görebilirsiniz. Bir sonraki kural, zamanında gelmeleridir. Ve eğer geç kalırsanız, geri dönüşüm olmaz.”

Böylece teknik direktör, Daal’ın disiplin nedenleriyle ilk on birde yer almadığını doğruladı. Muhabir Sam van Royen, Echteld’in Çarşamba günü antrenmanda oyuncularına bir konuşma yaptığını hatırlatarak, bunun Daal’ın geç kalmasıyla bir ilgisi olup olmadığını merak etti.

“Hayır, o başka biriyle ilgiliydi,” diye yanıtlıyor Echteld. “Yani bu aşamada bunun hala yaşanması aslında çok can sıkıcı, çünkü bunu hiç istemezsiniz. Dün bunu dile getirdim, bugün yine oluyor. O zaman bunu uygulamak zorundayım.”

Shakhtar Donetsk ve AZ, Perşembe akşamı saat 21:00'de karşı karşıya gelecek. Ukrayna'daki savaş nedeniyle maç, Polonya'nın Krakow kentinde oynanacak.

AZ kadrosu: Zoet; Maikuma, Goes, Penetra, Van Duijl, De Wit; Mijnans, Smit; Patati, Parrott, Sadiq.