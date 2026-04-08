AZ taraftarları, Shakhtar Donetsk ile oynanacak Conference League çeyrek final maçını kitlesel olarak boykot ediyor

AZ, Perşembe günü Conference League çeyrek finalinin ilk maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Ukrayna’daki savaş nedeniyle deplasman maçı Polonya’nın Krakow kentinde oynanacak ve Alkmaar ekibini desteklemek üzere sadece 190 taraftar seyahat edecek.

Sayı 190 taraftarda kalmış olması, birçok nedenden dolayı dikkat çekici olarak nitelendirilebilir. Bir önceki turda, Sparta Prag deplasmanında AZ, dolu bir deplasman tribünü tarafından desteklenmişti. Avrupa çeyrek finali gibi önemli bir maçta deplasman tribününün bu kez neredeyse boş kalması da dikkat çekicidir.

Kraków'daki Synerise Arena 1650 kişi kapasitelidir. 190 taraftar ile deplasman tribünü yaklaşık yüzde 11,5 oranında dolmuş olacak. Voetbal International'ın aktardığına göre, basın toplantısında savunma oyuncusu Mees de Wit, "İnsanların gelmesinden bile memnunum" dedi. "Bizim için taraftarların olması her zaman güzel."

"Bu bize çok yardımcı oluyor. 190 taraftar mı? Bu gayet iyi, geldikleri için çok mutluyum," dedi De Wit. Teknik direktör Leeroy Echteld de az sayıdaki taraftarla karşı karşıya kaldı. "Sparta Prag maçında tabii ki harikaydı."

"O zaman deplasman tribünü tamamen doluydu. Neden şimdi daha fazla seyirci olmadığını bilmiyorum. Ama onlar için de her seferinde oraya gitmek, tabii ki maddi açıdan da, bir zorluk. Orada olmaları bize zaten destek oluyor," dedi Echteld.

AZ, Polonya'da bazı önemli oyuncularından yoksun olacak. Jordy Clasie, özel bir antrenman programına uymak için Hollanda'da kalırken, Denso Kasius yeterince formda bulunmadı ve Isak Jensen ise cezalı. Jong AZ'nin yıldızı Bendegúz Kovács kadroya dahil edildi.