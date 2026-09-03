Az süre almasına rağmen ayrılmak isteyen Feyenoordlu: "Uzun süreli bir sakatlık da yaşadı"

Feyenoord teknik direktörü Dévy Rigaux, Feyenoord ONE'a yaptığı açıklamada Leo Sauer'in bizzat transfer talebinde bulunduğunu söyledi. Slovak kanat oyuncusu bu yaz yaklaşık 15 milyon euro karşılığında VfB Stuttgart'a transfer oldu.

Rotterdam ekibi bu transfer döneminde tam 18 oyuncuyla yollarını ayırdı. Rigaux, “Bu inanılmaz yüksek bir sayı” değerlendirmesinde bulundu. “Bana göre bir daha yaşamak istemeyeceğim bir şey.”

Belçikalı yönetici, bu kadar fazla oyuncunun ayrılmasının bir takımın istikrarına zarar verdiğini düşünüyor. “Ama olmak zorundaydı. Üzerine düşünebileceğim bir şey değildi, sadece bir zorunluluktu.”

Rigaux, birçok oyuncu için kalıcı bir çözüm bulduğunu ve bundan memnun olduğunu söyledi. Bu sayede gelecek yaz o oyuncular için yeniden çözüm aramak zorunda kalmayacak.

Kalıcı olarak ayrılan oyunculardan biri de Sauer oldu. “Leo uzun zamandır Feyenoord'daydı ve sezonun başında yanıma gelip bana bu yaz bir adım atmak istediğini anlattı.”

38 yaşındaki yönetici, “Geçen sezon da uzun süreli bir sakatlık yaşadı ve sezonun ikinci yarısında çok fazla forma şansı bulamadı” dedi.

Rigaux sözlerini şöyle tamamladı: “O dönemde beş büyük ligin çeşitli kulüpleriyle temas halindeydik ve o rakam için iyi pazarlık yapabildik. Sonrasında da doğru fiyat karşılığında onun ayrılık isteğini yerine getirmeyi seçtik.”