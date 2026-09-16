AZ, yeni Avrupa Ligi sezonuna çarşamba günü Sunderland karşısında aldığı kıl payı yenilgiyle başladı. Stadium of Light'ta İngiliz kulübü, Enzo Le Fée'nin gole çevirdiği penaltıyla Hollanda Kupası şampiyonunu 1-0 mağlup etti.

Sunderland'da 1973'ten bu yana ilk kez Avrupa'da sahne alan Robin Roefs kalede başladı. Brian Brobbey ise yedek kulübesinde oturdu. AZ cephesinde Ayoub Oufkir ile sakatlıktan dönen Kees Smit ilk 11'de yer aldı; Calvin Stengs ve Dave Kwakman ise kulübeye çekildi.

AZ, İngiltere'de maça iyi başladı. Hatta Le Fée'nin top kaybının ardından Ro-Zangelo Daal, Roefs ile karşı karşıya kaldı. Ancak hücum oyuncusu bu çok iyi fırsatı değerlendiremedi; Roefs ayağıyla kurtarış yaptı.

Kısa süre sonra Mexx Meerdink'in kafa vuruşu üstten auta gittikten sonra oyunun kontrolünü Sunderland ele aldı. Jari De Busser önemli kurtarışlara imza attı ve Le Fée, Nordi Mukiele ile Kevin Danso'nun denemelerinde gole izin vermedi.

Devre arasına yaklaşıldıkça Sunderland baskısını iyice artırdı. Le Fée biri direkten, biri yan ağlarda kalan iki pozisyon bulurken, Trai Hume'un şutu az farkla auta gitti. Danso da Granit Xhaka'nın şutuna dokunmasına rağmen topun yönünü belirleyici şekilde değiştiremedi. AZ'nin devreye gol yemeden girmesi küçük bir mucizeydi.

AZ, ikinci yarıya da iyi başladı. Güzel bir aksiyonun ardından Kees Smit'in şutu az farkla auta çıktı. Ancak sonrasında inisiyatif bir kez daha Sunderland'a geçti. Wilson Isidor'un vuruşu az farkla dışarı giderken, De Busser da Hume'a gol izni vermedi.

1-0 havada koklanıyordu ve bir saati biraz geçtikten sonra Sunderland bu gol için çok büyük bir fırsat yakaladı. Weslley Patati'nin Le Fée'ye yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi; penaltıyı kullanan isim olan Le Fée de topu ağlara gönderdi.

AZ beraberlik golünün peşine düştü ve Daal, Valdemar Byskov ile Meerdink'le fırsatlar da buldu. Diğer tarafta oyuna sonradan giren Brobbey ve Nilson Angulo farkı ikiye çıkarma şansını değerlendiremedi. Kalan bölümde başka gol olmadı.