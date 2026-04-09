AZ, Shakhtar Donetsk'e karşı aldığı ağır yenilginin ardından neredeyse imkansız bir görevle karşı karşıya

AZ, Perşembe akşamı Conference League çeyrek finalinde Shakhtar Donetsk ile oynadığı ilk maçı net bir skorla kaybetti. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'nın Krakow kentinde oynanan maçta Ukraynalılar 3-0 galip geldi. Rövanş maçı önümüzdeki hafta Perşembe günü saat 18:45'te Alkmaar'da oynanacak.

AZ'de Mees de Wit ve Seiya Maikuma kanat bekleri olarak maça başladı. Japon oyuncu için bu, Şubat başından bu yana ilk kez ilk 11'de yer alışıydı. Ayrıca sol kanat pozisyonunda Ibrahim Sadiq, Ro-Zangelo Daal'ın yerine tercih edildi: Daal geç kalmıştı ve bu nedenle yedek kulübesinde yer almak zorunda kaldı.

Ukrayna liginde şu anda liderliği paylaşan Shakhtar, Conference League grup aşamasını altıncı sırada tamamlamıştı. Böylece ön eleme turunu atlatmıştı. Sonraki turda Shakhtar, Lech Poznan'ı iki maç toplamında 4-3'lük skorla zorlu bir mücadelenin ardından eledi.

Shakhtar, maçın başlangıcında inisiyatifi ele aldı, ancak maçın ilk dakikaları Isaque ile yaşanan bir olayın gölgesinde geçti. Brezilyalı orta saha oyuncusu talihsiz bir şekilde yere düştü ve bir an için bilincini kaybetmiş gibi göründü. Oyuncular onun etrafında bir daire bile oluşturdu, ancak mucizevi bir şekilde Isaque, birkaç dakikalık tedavinin ardından oyuna devam edebildi. 25. dakikada yine de oyundan çıktı.

Bunun dışında ilk yarı, ara sıra tehlikeli anlar yaşansa da, gerçek anlamda büyük fırsatların olmadığı bir satranç oyunu gibiydi. AZ adına Sadiq birkaç uzak mesafeli şutla tehlikeli oldu ve Weslley, Ganalı kanat oyuncusunun ortasında iyi bir pozisyonda bulunan Patati'yi geçip topu dışarı attı. Sahanın diğer tarafında ise Jeroen Zoet, Alisson Santana'nın şutunu biraz zorlanarak kurtardı.

İkinci yarı umut verici başladı. Pedrinho'nun serbest vuruşu üst direğe çarptı, rakip savunmayı aşan Patati'nin şutunu Shakhtar kalecisi Dmytro Riznyk güzel bir kurtarışla önledi ve Zoet, Kauã Elias'ın uzak mesafeden attığı şutu kurtardı.

Shakhtar daha iyi oynadı ve maçın bitimine yirmi dakika kala 1-0 öne geçti: Pedrinho uzak mesafeden topu üst köşeye muhteşem bir vuruşla gönderdi. AZ bu golle uyanmış gibiydi ve beraberlik golünü aramaya başladı. Sven Mijnans ve Mexx Meerdink tehlikeli pozisyonlar yarattı, ancak Alkmaar ekibi golü bulamadı.

Shakhtar ise gol attı. Hatta iki kez daha. İlk olarak Alisson, köşe vuruşundan yakın mesafeden golü attı (2-0), iki dakika sonra da aynı Brezilyalı oyuncu muhteşem bir hücumun ardından topu ağlara gönderdi: 3-0. Böylece AZ, gelecek hafta AFAS Stadyumu'nda bir mucizeye ihtiyaç duyacak.