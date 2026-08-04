Wouter Goes, AZ’ye bağlılığını sürdürdü. Alkmaar ekibi, resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklamada stoperin sözleşmesini iki yıl uzattığını ve artık 2030 ortasına kadar kulübe bağlı olduğunu duyurdu.

Goes, 2016’da Ajax altyapısından AZ altyapısına transfer olmuştu ve bundan pişmanlık duymamış olsa gerek. Savunmacı, AFAS Stadyumu’nda takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Şu anda 22 yaşında olan Amsterdam doğumlu oyuncu, 2023’ün başında AZ A takımında ilk maçına çıktı ve artık savunmanın vazgeçilmezlerinden biri konumunda. Nitekim pazar günü de PSV’ye karşı Johan Cruijff Schaal’daki maçta çok iyi bir performans sergiledi (0-4).

Goes, AZ A takımında şimdiye kadar 125 maça çıktı. Teknik direktör Leeroy Echteld, pazar günü iyi haberin yolda olduğunu zaten ağzından kaçırmıştı. "Goes, her şey yolunda giderse kulüpte kalmak için yapılan görüşmelerde oldukça ileri aşamada."

Goes, AZ’nin kulüp kanallarına yaptığı açıklamada, “Benim için en önemli şey, burada hem oyuncu hem de insan olarak kendimi daha da geliştirebileceğim hissine sahip olmamdı” dedi. "Ben burada büyüdüm ve sonunda bir adam oldum. Bunun için kulübe çok minnettarım."

"Her gün genç oyuncular için örnek olmak ve giderek daha fazla sorumluluk almak istiyorum. Kendi altyapımızdan gelen çok sayıda oyuncuyla güzel bir jenerasyonumuz var ve umarım birlikte çok güzel bir şey ortaya çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı Goes.

Beklenti, Goes’un yanı sıra Peer Koopmeiners’in de kulüpte daha uzun süre kalacağı yönünde. Bir dönem Club Brugge’ün somut ilgisi bulunan orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2028 ortasına kadar sürüyor.

Bu arada Goes’un stoperdeki partneri Alexandre Penetra, AFAS Stadyumu’ndan ayrıldı. Portekizli oyuncu, satın alma opsiyonu da alan Türk ekibi Çorum FK’ye kiralandı.