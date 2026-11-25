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AZ, perşembe günü Avrupa Ligi'nin lig aşamasında zor günler geçiren Sparta Prag'la karşılaşacak. Brian Priske'nin geçen hafta sonu görevden alındığı Çek kulübünde son durum ne? Voetbalzone, AZ'nin Avrupa arenasındaki rakibi hakkında gazeteci Pavel Stastny ile konuştu.

Sparta Prag'ı yakından takip eden gazeteci, daha önce Royal Antwerp FC ve Feyenoord'u da çalıştıran Priske'nin sezon ortasında ayrılışını değerlendirdi. Priske, 2022 ile 2024 arasında Prag'da teknik direktörlük yaptıktan sonra 2025'te kulübe dönmüştü. “Sparta ülke kupasından elendi ve Çekya liginde rakibi Slavia Prag'ın 13 puan gerisinde.”

Priske'nin görevden alınması



“Son haftalarda sonuçlar giderek kötüleşti. Slovan Liberec'e karşı iç sahada oynanan maç da hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla bitti” diyen Stastny, Priske'nin görevine mal olan geçen pazar günkü 1-3'lük yenilgiye işaret etti. “Stadyumdaki atmosfer çok gergindi. Taraftarlar ‘Priske defol’ diye tezahürat yaptı ve kulüp yönetimine hakaret etti. Ayrılığı kaçınılmaz hâle gelmişti.” Danimarkalı teknik direktör, Sparta'nın üst üste beşinci maçını da kazanamamasının ardından bir gün sonra görevden alındı.

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Sezon başında Sparta cephesindeki hava çok daha umut vericiydi. Stastny'ye göre bu durum, yıldız oyuncu Adam Karabec'in eylül sonunda ayak bileğinden sakatlanmasıyla değişti. “Sakatlığından sonra takım gerçekten bocalamaya başladı. Takımın hücum lideriydi; rakip kaleye yakın bölgelerde yaratıcılık ve beklenmedik çözümler üretiyordu.” Karabec, iki aylık yokluğun ardından dönüş yolunda, ancak Priske'nin Prag'daki geleceğini kurtarmak için artık çok geç.

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AZ'nin rakibinin kadrosundaki bir diğer dikkat çekici isim Jonatan Brunes. 1,89 metre boyundaki 26 yaşındaki Norveçli forvet, geçen yaz büyük beklentilerle epet ARENA'ya geldi. Kulübü yakından takip eden Stastny, “Sparta onun için 5 ila 6 milyon avro ödedi” dedi. “Brunes şu anda Çekya liginin gol kralı olsa da kendisinden daha fazlası bekleniyor. Son aylarda birçok net fırsatı kaçırdı. Sparta'nın en güçlü yönü ise kanatları. Josimar Alcócer ve John Mercado hızlı ve iyi top sürebiliyor.”

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Avrupa Ligi, huzursuzluk yaşayan Sparta'nın dikkatini başka yöne çevirmeli. Lig aşamasının ilk dört maçında alınan dört puan iyi bir başlangıç sayılmasa da play-off hâlâ ulaşılabilir durumda. Kötü bir senaryonun mümkün olduğunu düşünen Stastny, “Sparta'nın Avrupa Ligi'nde eleme aşamasına kalma hedefi kesinlikle vardı, ancak Lillestrøm SK karşısındaki yenilgi ciddi hasar verdi. Sparta öndeydi, fakat savunma hataları yüzünden maçın son bölümünde goller yedi. Bu kritik olabilir” dedi.

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Sparta, Çekya 1. Liga'sında da oldukça istikrarsız. AZ'nin rakibi için şampiyonluk şimdiden bir hayal gibi görünüyor. “Sparta çok istikrarsız bir performans sergiledi ve ligdeki liderlerle arasındaki puan farkı çok büyük. Bu arada hem teknik direktör Brian Priske'nin hem de sportif direktör Tomas Rosicky'nin yerine yenileri getirildi. İlk öncelik yeni bir teknik direktör atamak, ardından kış transfer döneminde kadrodaki sorunları çözmek.”

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Çarşamba sabahı Lukás Bláza'nın Sparta'da geçici olarak görevi üstleneceği açıklandı. Önümüzdeki haftalarda kendisine, Çek kulübünde zaten altyapı antrenörlüğü yapan Miroslav Droppa yardımcı olacak. Bláza, Sparta Prag'ın partner kulübü olan üçüncü lig ekibi Loko Praha'yı çalıştırıyordu. İkilinin görevi, perşembe günü Avrupa Ligi'nde AZ'den üç puan alarak küçük bir mucize yaratmak.

Sparta ile AZ, Avrupa kupalarında ilk kez geçen sezon karşılaştı. Stastny, Alkmaar ekibinin bu yılın mart ayında büyük etki yarattığını hatırlattı. “İki takım arasında Prag'da oynanan rövanşı herkes hâlâ hatırlıyor.” AZ, Konferans Ligi son 16 turunda Prag'da 0-4 kazandı. Bu galibiyet, AFAS Stadion'daki 2-1'lik zaferden bir hafta sonra geldi. O dönemde AZ'de öne çıkan oyuncular Troy Parrott ve Sven Mijnans'tı; ikisi de artık Alkmaar'da oynamıyor.

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AZ, perşembe günü saat 21.00'de Leeroy Echteld'in takımından iki puan daha az toplamış olan Sparta Prag'a konuk olacak. Avrupa Ligi'nde takvim yılı, 10 Aralık'ta Sturm Graz'a karşı iç sahada oynanacak maçla tamamlanacak. Lig aşaması gelecek yılın ocak ayında Dinamo Zagreb'e karşı iç sahada (21 Ocak) ve Benfica'ya karşı deplasmanda (28 Ocak) oynanacak maçlarla sona erecek.