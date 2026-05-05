AZ, Peer Koopmeiners'i kaybetme riskiyle karşı karşıya: iki kulüp ona büyük ilgi gösteriyor

AZ, bu sezonun ardından Peer Koopmeiners'i kaybetme riskiyle karşı karşıya. Soccernews'ten transfer muhabiri Mounir Boualin, VfB Stuttgart ve Bologna'nın bu orta saha oyuncusuna çok ciddi bir ilgi gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca İtalya'dan Wouter Goes'a da ilgi var.

26 yaşına giren Koopmeiners, AZ'nin altyapısından yetişti. Ancak ağabeyi Teun'un (28) aksine, ilk on birde yer bulabilmesi zaman aldı. Bu nedenle Excelsior ve Almere City'ye kiralanması sürpriz olmadı.

Almere'deki kiralık döneminden sonra, Koopmeiners'in AZ'deki geleceği önemli ölçüde değişti. Defansif orta saha oyuncusu, artık AZ'nin kadrosunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve kısa süre önce takım arkadaşlarıyla birlikte KNVB Kupası'nı kazandı.

"AZ'de bazı gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum," diyor Boualin. "Kees Smit'in ayrılması neredeyse kesin, Troy Parrott da öyle. Birçok Premier Lig kulübünün ilgisini çekiyor."

"Ama Wouter Goes'u da unutmamak lazım, çünkü onunla ilgili de yoğun bir ilgi var. Özellikle İtalya'dan. Bence o da oraya çok yakışır. Bir de Peer Koopmeiners var, çok iyi performans gösteren bir orta saha oyuncusu."

"Birçok kulübün listesinde yer alıyor ve anladığım kadarıyla İtalya'dan Bologna ve Almanya'dan VfB Stuttgart onu çok yakından takip eden iki kulüp. Muhtemelen onun için somut adımlar atacaklar." Koopmeiners'in AFAS Stadyumu'ndaki sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor.

Hollandalı orta saha oyuncuları son yıllarda genellikle Serie A'da çok başarılı oluyor. Jerdy Schouten (Bologna), Marten de Roon (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan) ve Teun Koopmeiners (Atalanta/Juventus) gibi isimler orada büyük bir etki yaratıyor ya da yaratmış durumda.