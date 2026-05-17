Eredivisie - Casino AFAS Stadion

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyi içeren kapsamlı bir özet sunuyor; buna TV yayınları ve çevrimiçi yayınlarla ilgili tüm bilgiler de dahildir.

AZ - NAC Yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Aşağıda AZ - NAC maçı için TV kanalı ve canlı yayın seçeneklerinin bir özetini bulabilirsiniz. Maç, Ziggo üzerinden ESPN'de izlenebilir. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak kaydolun ve maçı canlı olarak izleyin.

[Ziggo üzerinden ESPN ile canlı izleyin](https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=8275&awinaffid=918243&clickref=FCVZ&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.ziggo.nl%2Fentertainment%2Fsport%2Fvoetbal)

Seyahatte misiniz ve yine de maçları her zamanki yayın hizmetiniz üzerinden takip etmek mi istiyorsunuz? Bir Sanal Özel Ağ (VPN) ile Hollanda'daki bir sunucuya bağlanarak coğrafi engelleri aşabilirsiniz. Böylece, nerede olursanız olun, her zamanki platformunuzdan maçları izleyebilirsiniz.

NordVPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışındaysanız, maçları her zamanki yayın hizmetiniz üzerinden izlemek için bir sanal özel ağ (VPN) kullanmanız gerekebilir. NordVPN gibi bir VPN ile, yayın izlerken güvenli bir çevrimiçi bağlantı kurabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

AZ'de J. Hornkamp sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Ev sahibi takımda cezalı oyuncu bulunmuyor. Beklenen ilk onbir şu şekilde: R. Owusu-Oduro; M. de Wit, E. Dijkstra, W. Goes, A. Penetra; S. Mijnans, P. Koopmeiners, I. Jensen; R. Daal, J. Clasie; T. Parrott.

NAC, sakatlığı nedeniyle L. Greiml'den yoksun olarak Alkmaar'a gidiyor. M. Nassoh da cezalı olduğu için kadroda yer almıyor. Konuk takımın beklenen kadrosu: D. Bielica; E. Mahmutovic, R. Hillen, D. Odoi, B. Kemper; K. Sowah, L. Holtby, M. Balard; C. Valerius, A. Ayew, M. Soumano. Maçın başlamasına yakın zamanda başka değişiklikler olursa, bu liste güncellenecektir.

Son dönemdeki form durumu

AZ, son beş maçında bir galibiyet, dört beraberlik ve hiç mağlubiyet almadı. En son maç, 10 Mayıs'ta Feyenoord'a karşı 1-1 berabere sonuçlandı. Bundan önce AZ, FC Twente ile 2-2, Go Ahead Eagles ile ise 0-0 berabere kalmıştı; bu da puanların paylaşıldığı bir gidişatı ortaya koyuyor. 19 Nisan'da NEC'e karşı 5-1'lik kupa galibiyeti, takımın hücum gücünü gösterirken, Conference League'de Shakhtar Donetsk ile 2-2 berabere kalması, yoğun programı vurguladı. Beş maçta AZ, 10 gol attı ve 6 gol yedi.

NAC, son beş maçında bir kez galip geldi, iki kez berabere kaldı ve iki kez mağlup oldu. En son maçta 11 Mayıs'ta sc Heerenveen'i 2-0 yendi. Bundan önce NAC, FC Utrecht'e 2-0 ve Ajax'a 0-2 yenilerek üst üste iki mağlubiyet aldı. Fortuna Sittard ile 1-1 berabere kalması ve Sparta ile golsüz berabere kalması, takımın istikrarsız performansını tamamlıyor. NAC bu dönemde üç gol attı ve beş gol yedi.

Karşılaşmalar

İki takım arasındaki en son karşılaşma 31 Ağustos 2025'te, NAC'nin Eredivisie'de AZ'yi evinde ağırladığı maçta gerçekleşti. AZ bu maçı 0-1 kazandı. Bundan önce, 24 Nisan 2025'te AFAS Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere sonuçlanmış, 15 Aralık 2024'te ise AZ, NAC'yi deplasmanda 1-2 yenmişti. Tüm turnuvalarda oynanan son beş karşılaşmaya bakıldığında, AZ üçünü kazanmış, birini kaybetmiş ve bir kez berabere kalmıştı.

Puan Durumu

Eredivisie'nin şu anki sıralamasında AZ altıncı sırada yer alırken, NAC on yedinci sırada bulunuyor.