Alkmaar kulübü, resmi kanalları aracılığıyla Jari De Busser’in Go Ahead Eagles’tan AZ’ye transfer olduğunu duyurdu. 26 yaşındaki kaleci, AFAS Stadyumu’nda 2031 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

"Burada olmaktan çok mutluyum," diyor kaleci, yeni kulübünün web sitesinde. “Kız arkadaşımla birlikte şehri biraz keşfettik. Burası çok güzel bir yer ve tabii ki stadyumu daha önceki maçlardan tanıyordum. İlk andan itibaren kulüpte kendimi sıcak karşılandığımı hissettim. AZ, istikrarlı bir şekilde büyüyen ama aynı zamanda köklerini de unutmayan bir aile kulübü gibi geliyor bana."

"AZ, yıllar boyunca birçok oyuncunun kendini geliştirmesine ve bir üst seviyeye adım atmasına yardımcı oldu. Bu beni çok etkiliyor. AZ’ye karşı her zaman özel bir ilgim vardı ve şimdi bunun bir parçası olmak, çok özel bir his."

Çarşamba günü transfer muhabiri Mounir Boualin, 26 yaşındaki kupa kahramanının “birkaç milyon” karşılığında Alkmaar’a transfer olacağını duyurmuştu. De Busser, son iki yılda Go Ahead formasıyla tam 65 kez kaleyi korudu.

Alkmaar kulübü, De Busser’in yeteneklerine büyük güven duyuyor. O, Rome-Jayden Owusu-Oduro ile rekabet edebilecek deneyimli ve istikrarlı bir kaleci olarak görülüyor. AZ, bu pozisyondaki rekabeti daha da artırmak istiyor.

Go Ahead, 2024 yılında bu kaleciyi Lommel SK’dan transfer ücreti ödemeden kadrosuna katmıştı. Bu hamle mükemmel sonuç verdi, zira De Busser kısa sürede De Adelaarshorst’ta hem önemli bir oyuncu hem de taraftarların gözdesi haline geldi.

De Busser, gösterdiği performanslarla kulübün kupa zaferine de önemli bir katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon da neredeyse hiç kesintiye uğramadan ilk tercih olarak sahaya çıktı ve 46 resmi maça çıktı.