AZ'li Chávez, Meksika için düzenlenen kutlama gecesinde muhteşem anlar yaşadı; Çekya ise eve döndü

Meksika, Perşembe günü Dünya Kupası'ndaki üçüncü grup maçını da kazandı. Turnuvanın ortak ev sahibi olan Meksika, bir önceki turda yer almayı garantilemiş olsa da, Mexico City'deki taraftarlarına Çekya'yı 3-0 mağlup ederek bir zafer yaşattı. AZ'de forma giyen Mateo Chávez skoru açtı ve maçın ardından maçın en iyi oyuncusu seçildi. Meksika, başka bir grubun üçüncüsüyle karşılaşacak; Çekya ise turnuvadan elendi.

Maçın ilk büyük fırsatı Çekler lehineydi. Denis Visinský, ceza sahası içinde topu aldı ve Meksika kalesinin direğinin sadece birkaç desimetre yanından geçen harika bir şut çekti. Meksika ise karşı sahada umut vaat eden bir kontra atağı sonuca bağlayacak kadar keskin olamadı.

Bunlar aynı zamanda ilk yarının en önemli anlarıydı. Bir üst tura yükselmeyi garantileyen Meksika, bir sonraki turu göz önünde bulundurarak gereksiz riskler almaktan kaçınırken, Çek Cumhuriyeti’nin yaratıcılık eksikliği, top Meksika yarı sahasındayken acı bir şekilde ortaya çıktı.

Çekya, bir sonraki tura kalma şansını sürdürmek için kazanmak zorundaydı, ancak ikinci yarının başında ilk golü en kararlı şekilde arayan taraf Meksika oldu. Gerçek anlamda büyük fırsatlar ortaya çıkmadı, bu da Çekya taraftarlarının umudunu canlı tuttu.

Bu umut, maçın bir saatine yakın bir zamanda Meksikalılar öne geçince büyük bir darbe aldı. Luis Romo üç Çek oyuncuyu oyaladı ve doğru anda AZ forması giyen Chávez’e pas verdi; Chávez, Matej Kovár’a yaklaşarak PSV’li kaleciyi iç ayakla uzak köşeye gönderdi: 0-1.

Açılış golünün hemen ardından Çekya’ya son darbe vuruldu. Eski Ajax oyuncusu Jorge Sánchez, hiç engellenmeden ilerledi ve yere düştüğünde Tomás Holes’in ayağından topu şans eseri kendisine doğru sektirdi. Quiñones bu durumdan en iyi şekilde yararlandı ve boşta kalan topu kolayca ağlara gönderdi: 0-2.

Maçın bitimine çeyrek saat kala yedek kaleci Guillermo Ochoa oyuna girdi. Kırk yaşındaki kaleci, böylece bir Dünya Kupası’nda altıncı kez sahaya çıktı; bu, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile paylaştığı bir rekor. Bu Dünya Kupası’nın ardından emekliye ayrılacak olan Ochoa, coşkulu bir alkış aldı.

Ochoa, güzel bir derin pasla 3-0'lık golün hazırlayıcısı oldu. Pası ulaştıktan sonra oyun hızlandı ve Kovár ilk anda kurtarış yapabildi, ancak Álvaro Fidalgo'nun ribaundunda PSV'li kalecinin elinden bir şey gelmedi.