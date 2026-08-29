AZ, kulübün kendi transfer rekoruna yaklaşıyor ve bir anda istediği takviyeyi kadrosuna katıyor

AZ, orta sahaya yeni bir takviye yaptı. Danimarka basınından Bold'un haberine göre Alkmaar ekibi, Valdemar Byskov için FC Midtjylland'a yedi milyon euro ödeyecek.

Byskov, 21 yaşında bir merkez orta saha oyuncusu. Midtjylland altyapısından yetişen futbolcu, Danimarka 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydi.

Genç yaşına rağmen Byskov, Danimarka kulübünün A takımında şimdiden 100'den fazla maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 15 gol attı ve 11 asist yaptı.

Byskov, sağlık kontrolünden geçmek için hafta sonunun ardından Hollanda'ya gidecek, ardından da AFAS Stadyumu'nda uzun süreli bir sözleşmeye imza atacak.

Bold'a göre AZ, yetenekli oyun kurucu için “yaklaşık yedi milyon euro” ödeyecek. Böylece Byskov, kulüp tarihinin en pahalı AZ transferlerinden biri olacak.

Şu anda en pahalı transfer ise hâlâ Weslley Patati. Brezilyalı oyuncu geçen yaz Maccabi Tel Aviv'den 7,3 milyon euro karşılığında kadroya katılmıştı.