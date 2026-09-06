AZ, pazar günü sc Heerenveen deplasmanında aldığı etkileyici 2-3’lük galibiyetle sezonun harika başlangıcını yakışır şekilde sürdürdü. Kaptan Jordy Clasie, ilk yarıdaki oyuna eleştirel yaklaşsa da takımının sol kanatta Ro-Zangelo Daal gibi büyük bir silaha sahip olduğunu görüyor.

“Bence ilk yarıda tempomuz fazlasıyla düşüktü” diye başladı Clasie, ESPN’e konuşurken. Daal’ın içe kat edip uzak köşeyi bulduğu şık açılış golünün ardından AZ, hücum anlamında pek bir şey üretemedi. Bunun sonucu olarak devreye 2-1 geride girildi.

“Hem topluyken hem de topsuzken derine koşularımız çok azdı. Oyun çok statikti ve savunması kolaydı. Her şey tam olarak oturmadı. Böyle maçlarda da işinin çok zor olacağını biliyorsun.”

İkinci yarıda ise işler çok daha iyi gitti. “Mükemmel değildi ama tempo, inanç, bir takım olabildiğimizi göstermemiz... Sonradan giren oyuncuların da çok fazla kalitesi var. Güzel bir gündü ama ilk yarı iyi değildi, bu çok açık.”

Oyuna sonradan giren Ayoub Oufkir ve Valdemar Byskov galibiyette kritik rol oynadı. Bunlardan ikincisi, eşitlik golünde Mexx Meerdink’e harika bir asist yaptı; Oufkir ise son bölümde 2-3’lük golü attı.

Dikkat çeken nokta, AZ’nin sağ kanattan ziyade sol kanattan çok daha tehlikeli olmasıydı. “Sonuçta iki kanattan da tehlikeli olmaya çalışmalısınız” diye devam etti Clasie. “Elbette Ro’nun bire birde Hollanda’nın en iyisi olduğunu biliyorsunuz. Ben böyle düşünüyorum.”

“Bire birine gitme anı, aksiyonunu başlatma zamanı... Bence çok az bek onu bire birde savunabilir. Zamanlaması, rakibin dengesiz yakalandığını görmesi, bu konuda gerçekten çok iyi.”

“Onu antrenmanlarda her gün görüyoruz, açıkçası onunla bire bir kalmak istemezsiniz. Ama öte yandan sağ kanattan da tehlikeli olmamız gerekiyor. Bugün bu yönümüz daha zayıftı ama orada da Weslley’le, sonradan oyuna giren Calvin’le (Stengs, ed.) kaliteye sahibiz... Sonuçta öngörülemez bir takım olmak bize kalmış” diyerek sözlerini noktaladı Haarlem doğumlu 35 yaşındaki orta saha oyuncusu.



