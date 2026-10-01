"Vay be, ne kaleci ama" diyen Klopp, Münih'teki Allianz Arena'daki maç öncesinde ZDF'ye Urbig'in özelliklerinden övgüyle söz etti ve ardından onun birkaç yıl önce İkinci Lig kalecisiyken dikkatini çektiğini anlattı.

"Fürth'te olduğunu biliyordum ama tam olarak nedenini bilmiyordum. Liverpool olarak Fürth'le bir hazırlık maçı yapmıştık ve sonrasında o dönemki kaleci antrenörüm hemen 'Bu çocuk çok ilginç' demişti" ifadelerini kullanan Klopp, 2023 yaz hazırlık döneminde Reds ile yaşanan neredeyse utanç verici hazırlık maçı anısını hatırladı.

O dönemde henüz 19 yaşında olan Urbig, 1. FC Köln'den 2. Lig ekibi Greuther Fürth'e yeni kiralanmıştı ve büyük Liverpool'a karşı oynanan hazırlık maçında yediği dört gole rağmen işini belli ki oldukça iyi yaptı. Fürth ekibi, o dönemde Klopp'un çalıştırdığı İngilizlere karşı oynanan bu düelloyu neredeyse kazanıyordu ve bitime kısa süre kala 4-3 öndeydi. Ancak 89. dakikada, bu yaz Anfield Road'dan ayrılarak Trabzonspor'a giden süperstar Mohamed Salah, 4-4'lük final skorunu getiren golü attı.

Jürgen Klopp'u Jonas Urbig konusunda özellikle ne ilgilendiriyor?

"Dün basın toplantısı için buraya geldik, arabada iki saat boyunca beraberdik: Artık birbirimiz hakkında her şeyi biliyoruz. İçinde bilmek istemediğim hiçbir şey yoktu" diyen Klopp, çarşamba günü maçın oynanacağı yer olan Münih'e birlikte yaptıkları araba yolculuğunda Urbig'i daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu açıkladı. "Nereden geliyor? Bu çocuk kim?" sorularının ilgisini çektiğini belirten Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, "Kaleciyi zaten antrenmanlarda her gün görüyordum, asıl daha heyecan verici olan arkasındaki kişinin nasıl biri olduğu" dedi.

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Fürth'teki kiralık yılının ardından Urbig, 2024'te altyapısından yetiştiği kulüp Köln'e dönmüş ve o dönem 2. Lig'de yer alan Domstadt ekibinde ilk etapta bir numara olmuştu. Ancak birkaç ay sonra Marvin Schwäbe tarafından kulübeye itildi ve 2025'in başında Bayern'e transfer oldu. O tarihten bu yana 23 yaşındaki file bekçisi, Manuel Neuer'in halefi olarak hazırlanıyor ve düzenli olarak süre alıyor; devam eden sezonda şu ana kadar iki kez forma giydi. Neuer gelecek yaz kariyerini noktalarsa, Urbig'in Alman rekor şampiyonunda yeni bir numara olması planlanıyor.

2026 Dünya Kupası'ndan kısa süre önce eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından ilk kez A Milli Takım'a çağrılmasının ardından, Nagelsmann'ın halefi Klopp da FCB'nin yedek kalecisini kadroya aldı. Sırbistan ile oynanan karşılaşmada Urbig, DFB Takımı formasıyla ilk kez kaleye geçti.