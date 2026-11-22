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AZ, pazar günü Sparta Rotterdam'ı fazla zorlanmadan 5-1 yendi. Teknik direktör Leeroy Echteld'in takımı Isaac Babadi'nin golüyle geriye düşse de iki dakika içinde eşitliği sağladı ve ikinci yarıda farkı açtı. Feyenoord'u geçen AZ dördüncü sıraya yükseldi; Sparta ise 14. sırada.

Oysa öğleden sonra Sparta için iyi başlamıştı. Devre arasında sert biçimde eleştirilen Babadi , 15. dakikada Het Kasteel'de açılış golünü attı. PSV'den kiralanan oyuncu içeri kat etti ve kaleci Jari De Busser'ın kurtarabileceği şutu onun altından ağlara gitti: 1-0.

Bu şaşırtıcı üstünlük uzun sürmedi. Sol kanatta Ro-Zangelo Daal'ın hazırladığı pozisyonda Matéo Chávez topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım da az sayıda fırsat buldu ve oyunun seviyesi düşüktü. İkinci yarıda temposunu belirgin biçimde artıran AZ, kısa sürede 2-1 öne geçti. Stengs, eski Sparta oyuncusu Ayoub Oufkir'in koşu yoluna gönderdiği topu daha az kullandığı sağ ayağıyla ağlara yolladı: 1-2.

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Bu gol AZ'yi rahatlattı ve takım çok geçmeden bir kez daha gol buldu. Chávez, orta sahada boş durumdaki Dave Kwakman'ı gördü. Kwakman, uzak mesafeden sert bir vuruşla ağları buldu.

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Sparta, Andrej Kostic ile kısa bir süreliğine karşılık vermeye çalıştı. Oyuna sonradan giren Kostic'in şutu De Busser'a çarpıp üst direğe giderken, diğer tarafta Daal'ın golü Mexx Meerdink'in faulü nedeniyle geçersiz sayıldı.

İptal edilen golünden on dakikayı biraz aşkın süre sonra Daal bu kez sevinebildi. Kanat oyuncusu, Chávez'in pasında topu ağlara gönderdi. Böylece Chávez, golünün yanı sıra iki asist de kaydetti.

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Bitime yaklaşık 15 dakika kala Sparta'nın durumu daha da kötüleşti. Kaptan Bruno Martins Indi, oldukça beceriksizce yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sparta, son bölümde bir kişi eksikken bir gol daha yedi. Wassim Bouziane'nin ortasında Seiya Maikuma arka direkte yaptığı güzel vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-5.