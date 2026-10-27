Luis Enrique, Paris Saint-Germain'in Lyon karşısında güçlükle kazandığı galibiyeti, sezonu kapatmasına neden olan sakatlığının ardından kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'ya adadı. Fransa şampiyonu, Parc des Princes'te kadro derinliğinden yararlandı. Daha az forma şansı bulan oyuncular öne çıkarak üç puanın alınmasını sağladı.

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Kvaratskhelia'nın sakatlığının ardından Enrique duygulandı

Enrique, takımının pazartesi gecesi Lyon karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından hem gururlu hem de üzgündü. Sonuç, Paris ekibinin ligde hedefleri doğrultusunda ilerlemesini sağlasa da Kvaratskhelia'nın sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği haberi kulüpteki havayı ağırlaştırdı. Gürcü millî futbolcu, hafta içinde Barcelona'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında ağır bir sakatlık yaşayarak PSG'nin hücumunda önemli bir boşluk bıraktı.

Eski Napoli yıldızının, kopan ön çapraz bağı için Katar'da karmaşık bir cerrahi operasyon geçirmesi bekleniyor. Enrique, PSG TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu çok önemli bir galibiyet ve bunu Kvara'ya adıyoruz" dedi.

Teknik direktör, takımının üst düzey zihniyetini övdü

Önemli bir oyuncusunu kaybetmenin yarattığı üzüntüye rağmen Enrique, takımının zihniyetini övmekte gecikmedi. Her kupayı kazanmak için mücadele etmek üzere kurulan kadroda herkesin ihtiyaç duyulduğu anda göreve hazır olması gerektiğini belirtti. Başkent ekibi için zor geçen bir haftada alınan galibiyet, takımın direncini ortaya koydu.

"Biz her şeyi kazanmayı hedefleyen bir takımız. Zihniyetimiz bu. Bunun için her zaman hazır olmanız gerekiyor. Bugün oyuna giren oyuncular, seviyelerini ve daha fazla oynamayı hak ettiklerini gösterdi. Bu benim için teknik direktör olarak zor ama bu karakteri ve zihniyeti seviyorum" dedi.

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Disiplinli Lyon, PSG'yi zorladı

Enrique, zorlu bir Şampiyonlar Ligi maçının hemen ardından yetenekli bir Lyon'la karşılaşmanın güçlüğünü kabul etti. Lyon'un bireysel kalitesini ve yetkin bir teknik direktör yönetimindeki taktik hazırlığını övdü. PSG maça iyi başlasa da konuk ekibin disiplinli savunmasını aşmanın zor olduğunu söyledi.

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Enrique, "Şampiyonlar Ligi maçının ardından, bireysel kalitesi yüksek oyunculara ve çok iyi bir teknik direktöre sahip güçlü bir Olympique Lyonnais'ye karşı oynamak elbette çok zordu. Gerçekten çok zorlandık. Bence maça iyi başladık ama onlar çok iyi savunduğu için işimiz zordu. İkinci yarıda biraz daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Onlar da çok koştukları için daha fazla zorlandı" diye açıkladı.

Az süre alan oyuncular fırsatı değerlendirdi

Avrupa'daki mücadelenin ardından bazı düzenli ilk 11 oyuncularını dinlendiren PSG, dirençli Lyon karşısında galibiyete ulaşmak için yedeklerine başvurdu. Fırsatı değerlendirenler arasında, sonucu garantilemeye yardımcı olan kritik bir gol atan genç yetenek Senny Mayulu da vardı. Enrique, maçın ikinci yarısında takımın ortak çabasına önemli katkı sağlayan Mayulu, Quentin Ndjantou, Mika Godts ve Beraldo gibi oyuncular adına duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Enrique, "Gollerimizi son dönemde çok fazla oynamamış oyunculardan bulduk. Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Mika Godts, Beraldo ve Lucas Hernandez, yani tüm yedekler adına çok mutluyum" dedi.