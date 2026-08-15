AZ, sezona yaptığı mükemmel başlangıcın devamını uygun şekilde getirdi. Johan Cruijff Schaal'da PSV'yi 4-0, Eredivisie'de ise ADO Den Haag'ı 2-0 mağlup eden ekip, cumartesi günü de hâlâ puansız olan FC Utrecht'i adeta ezdi geçti: 1-4. AZ adına golleri Peer Koopmeiners, Weslley Patati, Mexx Meerdink ve Ayoub Oufkir attı. İki maçta topladığı altı puanla AZ, şimdilik Eredivisie'de lider durumda.

Temmuz ayında hayatını kaybeden Utrecht efsanesi ve kulüp tarihinin en golcü ismi Leo van Veen (80) için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından takımlar Stadion Galgenwaard'da maça başladı. Ev sahibi ekibin taraftarları, ilk haftada FC Groningen karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından bir çıkış bekliyordu ve oyuncularının AZ savunmasına hemen önde baskı yaptığını gördü.

Teknik direktör Anthony Correia'nın agresif taktiği, Utrecht'e kısa sürede fırsatlar getirdi ancak Ángel Alarcón ile Yoann Cathline tetiği çekemedi. İlk yarı ilerledikçe AZ oyunda daha iyi bir görüntü vermeye başladı ve Weslley ile Koopmeiners üzerinden diş gösterdi. Ancak onlar da skoru açmayı başaramadı.

İlk yarının son bölümü net biçimde AZ'nin üstünlüğünde geçti ve konuk ekip, bu baskıyı ilk yarının uzatma dakikalarında gole çevirdi. Koopmeiners köşe vuruşunu ön direğe kesti, burada Dani de Wit topu ıskaladı ve kaleci Vasilis Barkas, kısa süre önce sözleşmesini uzatan AZ'linin doğrudan denemesinde tamamen hazırlıksız yakalandı: 0-1.

Utrecht, ikinci yarıya adeta uykuda başladı; devre, Ferdinand Pohl'a çıkan sarı kart ve 0-2 ile açıldı. Dave Kwakman önce topu sert bir şekilde direğe nişanladı, ardından atak canlı kaldı ve Kees Smit topu Weslley ile buluşturdu. Brezilyalı oyuncu sağdan ceza sahasına kat etti ve uzak köşeye harika bir vuruşla ağları buldu: 0-2.

Utrecht dağıldı, AZ ise özgüven patlaması yaşıyor ve hemen sıradaki golün peşine düşüyordu. Nitekim bu gol, 0-2'den sadece iki dakika sonra geldi. Ro-Zangelo Daal solda bindiren Mateo Chávez'i gördü, onun arka direğe yaptığı düzgün ortayı Meerdink ağlara gönderdi.

Bir saatlik oyun geride kalmışken Utrecht, adeta yoktan bir gol buldu. Artem Stepanov, Elijah Dijkstra ile girdiği hava topu mücadelesini büyük bir üstünlükle kazandı ve topu yere de çarptırarak ağlara gönderdi: 1-3. Bu gol, Go Ahead Eagles'tan gelen kaleci Jari De Busser'ın AZ formasıyla yediği ilk gol anlamına geldi.

Bu talihsizliğe rağmen Utrecht'te maç bir daha hiç gerçekten heyecanlı hâle gelmedi. Bitime beş dakika kala skor 1-4 oldu. Chávez, Oufkir'i kaçırdı; Oufkir de oldukça kötü savunma yapan Neville Ogidi Nwankwo'yu kolayca geçti ve sert şutunun uzak köşeden ağlara gittiğini gördü. Rotterdamlı oyuncu için harika bir andı; böylece AZ formasıyla ilk golünü attı.