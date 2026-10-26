Mexx Meerdink, AZ'nin FC Twente karşısında aldığı 0-2'lik yenilgiye kahroluyor. Forvete göre Alkmaar ekibi fırsatlar buldu ancak bunları iyi değerlendiremedi.

Meerdink, ESPN'e maçın kısa bir özetini yaparken "Evet, üstünlük bizdeydi ama onlar hızlı atağa çıkıp hemen gol attı" dedi. AZ, son on dakikada yediği iki golle maçı tamamen kaybetti.

Üstelik AZ de gol atmak için yeterince fırsat bulmuştu. Meerdink bir pozisyonda Twente savunmasının arkasına koşu yaptı ancak Mateo Chávez'den beklediği ara pası gelmedi. Bu da Meerdink'i hayal kırıklığına uğrattı.

Meerdink, takım arkadaşına duyduğu kızgınlığı şöyle anlattı: "Evet, sahanın orta koridoru tamamen açıktı ama o bunu görmedi. Yazık oldu, çünkü böyle anlar çok önemli. Hızlı atağa çıktığımızda boş alan vardı ama bu fark edilmedi. Gerçekten çok yazık."

Koşusunun görüntülerini yeniden izleyen Meerdink, "Çıldırdım" diye devam etti. "Evet, yazık oldu. Bence böyle pas fırsatlarını görmelisin. Bunu ona da söyledim."

AZ, kaçırdığı fırsatların da etkisiyle FC Twente'ye 0-2 yenildi. Ancak Meerdink, bir sonbahar düşüşünden söz edilmesini istemiyor: "Hayır, bunun hakkında kesinlikle konuşmak istemiyorum. Bu, istediğimiz başlangıç değil. Bir düşüşten söz etmeyeceğim, çünkü öyle bir durum yok. Devam edeceğiz."

Son üç lig maçını kazanamayan AZ'nin hızla toparlanması gerekecek. Cumartesi günü Johan Cruyff Arena'da Ajax'la karşılaşacak Leeroy Echteld'in ekibi, ardından Avrupa Ligi'nde Juventus'u ağırlayacak.