AZ, duygusal maçta Telstar’ı mağlup etti ve milli maç arasına Eredivisie lideri olarak girdi

AZ, pazar günü bu sezon Eredivisie'deki altıncı galibiyetini aldı. Telstar karşısında oynanan duygusal maçta Alkmaar ekibi, Mexx Meerdink'in golüyle 1-0 kazandı. PSV'nin FC Twente deplasmanında puan kaybetmesinden faydalanan AZ, şimdi milli ara öncesine lider olarak giriyor. Karşılaşmaya ise, annesi Bartina'nın vefatına rağmen oynama kararı alan Ronald Koeman junior damga vurdu.

AZ cephesinde teknik direktör Leeroy Echteld, Sunderland ile oynanan Avrupa Ligi maçına göre iki değişiklik yaptı. Kees Smit ile Jordy Clasie'nin yerine Calvin Stengs ve ilk kez ilk 11'de görev alan Valdemar Byskov forma giydi.

Jelani Seedorf'un Nökkvi Thórisson'a tercih edildiği Telstar'da ise Koeman Jr. kalede 'normal şekilde' yer aldı. Maçın mutlak zirve anı ise 13. dakikada geldi; tribünlerdeki herkes ona muhteşem bir destek gösterisinde bulundu.

İlk yaklaşık yirmi dakikanın ardından akıcı gelişen ilk atak doğrudan golü getirdi. Byskov, ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluştu ve ara pasıyla Meerdink'i kaçırdı. Abdelnour Soualhia'nın çekmesine rağmen şut açısını bulan forvet, vuruşunu yaptı: 1-0.

Telstar, ilk yarıda hücumda son derece etkisizdi ve ancak Rui Mendes'in uzaktan sert şutuyla tehlike yaratabildi, o pozisyonda kaleci Jari De Busser dikkatliydi. AZ ise Byskov'la karşılık verdi, ancak genç oyuncu karşısında kalesini terk eden Koeman Jr.'ı buldu.

İkinci yarının ilk on dakikasında AZ farkı ikiye çıkarmış gibi göründü. Koeman Jr.'ın Meerdink'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta ilk müdahaleyi yapmasının ardından oyuna sonradan giren Smit topu ağlara gönderdi. Ancak Meerdink'in elle oynadığı ortaya çıktı: gol iptal edildi.

Bu an, AZ'nin üstünlüğünü ve bulduğu fırsatları 2-0'a çeviremediği ikinci yarının az sayıdaki önemli anlarından biriydi. Telstar da hücumda devre arasında sonra da çok az şey üretebildi ve böylece AFAS Stadyumu'nda maç 1-0 sona erdi.