AZ, pazar günü FC Groningen karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Groningen, Alkmaar'da 3-1 öne geçti ancak üstünlüğünü tamamen kaybetti: 4-3. Skor 3-3'ken kaleci Etienne Vaessen penaltıya sebebiyet verdi. Uzun süre hakemlere itiraz eden Vaessen, birkaç dakika içinde iki sarı kart gördü. Ardından ilk yarıda bir penaltı kaçıran Mexx Meerdink, bu kez penaltı noktasından attığı golle AZ'ye üç puanı getirdi.

Groningen maça neredeyse bundan daha iyi başlayamazdı. Karşılaşmanın ilk tehlikeli şutunda Thom van Bergen'in vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu iyi değerlendiren Jacob Ondrejka, skoru 0-1 yaptı.

AZ'nin yanıtı gecikmedi. Peer Koopmeiners'in savunma arkasına gönderdiği nefis pasla topa kale çizgisi yakınında yetişen Ro-Zangelo Daal, topu çizgiyi geçmeden kontrol edip Meerdink'e çevirdi. Hollanda millî takım oyuncusu da güzel atağı golle tamamladı.

Oyunda üstün olan AZ, birkaç kez öne geçmeye yaklaştı. Oufkir'in şutu Groningen kalesinin hemen yanından dışarı çıktı. Daal, Vaessen'in top kaybından yararlanamayınca kaleci de rahat bir nefes aldı.

İlk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarının ilk golü ise Groningen'den geldi. Brynjólfur Willumsson, Ondrejka'nın pasında sert ve yüksek bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Groningen bununla da yetinmedi. Alkmaar'daki seyircilerin inanamadığı bir anda, 54. dakikada skor 1-3 oldu. Top kaleci De Busser ile kaptan Koopmeiners'in arasında kaldı; ikisi de zamanında müdahale edemedi. Van Bergen ise fırsatı değerlendirdi.

AZ, kısa süre sonra farkı bire indirmek için büyük bir fırsat yakaladı. Marco Rente, Elijah Dijkstra'yı belirgin biçimde tuttu ancak Meerdink'in penaltı vuruşu tribünlere gidince rahat bir nefes aldı.

Konuk ekibin rahatlığı uzun sürmedi. Kaçırdığı penaltıdan hemen sonra Meerdink, topuk pasıyla Oufkir'i bulup hatasını telafi etti. AZ'nin sol kanat oyuncusu vuruşunu gole çevirerek skoru 2-3 yaptı. Baskısını sürdüren AZ, bitime çeyrek saat kala güzel bir takım atağını tamamlayan Mateo Chávez ile beraberliği buldu.

Son bölümde AZ, Vaessen'in kayarak topa hamle yapan Oufkir'e yaptığı faulün ardından bir de penaltı kazandı. Sarı kart gören Vaessen, hakem Jannick van der Laan'a itirazlarını sürdürdü. Hakem, ilk sarı kartından birkaç dakika sonra kaleciye ikinci sarı kartı da gösterdi. Öfkelenen Vaessen, eldivenlerini hakeme vermek istedi ancak engellendi.

İlk maçına çıkan kaleci Lovro Stubljar, Meerdink'in vuruşunda çaresiz kaldı: 4-3. Groningen maçı dokuz kişi tamamladı. 100. dakikada Hans Hateboer, yaptığı bir hatanın ardından son derece düşüncesizce topa eliyle müdahale etti. Oufkir bu yüzden gol atamadı ancak tecrübeli savunmacı da Vaessen gibi cezayla karşı karşıya kalabilir.