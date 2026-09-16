AZ, büyük ilgi gören Brian Brobbey ile karşı karşıya geliyor; genç oyuncu kendisini hâlâ tek bir alanda geliştirebilir

AZ, Avrupa Ligi macerasına çarşamba günü Sunderland deplasmanında başlıyor. İngiliz rakip büyük bir düşüş yaşamış ve yıllarca daha çok Netflix dizisi Sunderland 'Til I Die ile tanınmıştı. Ancak artık öne çıkan şey performansları. Voetbalzone , Avrupa’daki kritik maç öncesinde kuzeydoğu İngiltere’nin halk kulübü hakkında Sunderland Echo kulüp muhabiri Philip Smith ile konuştu.

Rian Rosendaal

Popüler Hollandalılar

Sunderland taraftarları arasında Hollandalılar Robin Roefs ve Brian Brobbey’in son derece popüler olduğunu Smith, Stadium of Light’taki Avrupa Ligi karşılaşması öncesindeki söyleşide özellikle vurguluyor. “Roefs geçen sezon çok iyi oynadı ve taraftarlar onun kısa süre önce yeni sözleşme imzalamasından memnundu. Çünkü iyi formunun Şampiyonlar Ligi kulüplerinin dikkatini çekeceğinden korkuluyordu. Sakinlik ve güven veriyor; bir kaleciden her taraftarın istediği şey de tam olarak bu.”

Brobbey için de, 2025’te Ajax’tan 20 milyon euro karşılığında transfer edilen oyuncu hakkında da, Sunderland muhabirinin ağzından yalnızca olumlu sözler çıkıyor. “Brobbey, geçen sezon ezeli rakip Newcastle United deplasmanında uzatma anlarında galibiyet golünü atmasının da etkisiyle taraftarlar arasında gerçek bir kült kahramana dönüştü. Ayrıca taraftarlar, onun eski usul bir santrfor olmasını da fazlasıyla takdir ediyor; modern futbolda artık çok ender görülen bir tip.”

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Büyük değer gören Brobbey’in Sunderland ile sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar sürüyor. Sunderland, geçen cumartesi günü çalkantılı bir maçta sahasında son şampiyon Arsenal’e 0-2 yenildi. Ancak güçlü yapılı forvetin bu tarihten önce ayrılması da oldukça mümkün. Smith, “Bu mümkün, çünkü bazı çok büyük kulüpler onun gelişimini yakından takip ediyor” diyor. “Sadece Premier League’de değil, Dünya Kupası sırasında da. Şampiyonlar Ligi’nde düzenli forma giyen bir santrfor olma yolundaki adıma bakarsak, daha sık gol atmak muhtemelen Brobbey’in oyununa eklemesi gereken şey. Elbette Sunderland’in onun için daha fazla hazırlanmış pozisyon üretmesi gerekiyor ama bu, muhtemelen onun hâlâ bir adım ileri gidebileceği alan.”

Sunderland, geçen sezon Premier League’e yükselen ekip olarak dikkat çekici bir şekilde yedinci sırada yer aldı. Bunun ödülü ise Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele etmek oldu. Güzel bir tablo, ancak ekstra yoğun fikstür dezavantaj da yaratabilir. “Hem heyecan hem de bir miktar endişe var. Öncelik açık şekilde Premier League’de istikrar bulmakta ve Avrupa’da bizi neyin beklediğini kestirmek zor, her ne kadar İngiliz kulüpleri bu turnuvalarda mali üstünlükleri sayesinde mükemmel bir sicile sahip olsa da. Bence taraftarların çoğu ligde orta sıralarda yer alınmasından ve Avrupa Ligi’nde başarılı bir macera yaşanmasından çok memnun olur” öngörüsünde bulunuyor yerel gazetenin kulüp muhabiri.

AZ, Sunderland’de heyecan yaratıyor mu?

Şimdilik odak noktası, Vriendenloterij Eredivisie’nin ortak liderlerinden AZ’nin Stadium of Light’a yapacağı ziyaret. Ajax, PSV ya da Feyenoord’un İngiltere’ye gitmiyor olmasına rağmen bu maçın The Black Cats cephesinde kesinlikle karşılığı var. Smith gülerek, “Hem de nasıl” diyor. “Çünkü bu, Sunderland’in 53 yıl aradan sonraki ilk Avrupa maçı. Dolayısıyla özel bir gece olacak. Sadece kulüp için değil, şehir için de. Özel bir atmosfer olacak ve herkes maçı büyük bir heyecanla bekliyor. AZ’ye gelince: Çoğumuzun kulüp hakkında çok fazla şey bilmediği doğru ama sezona başlangıçlarına ve Sunderland’den çok daha fazla Avrupa tecrübesine sahip olmalarına büyük saygı duyuluyor.”

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Bu sezon Avrupa başarısını getirmesi gereken teknik adam Régis Le Bris. 50 yaşındaki Fransız, 2024’te Sunderland’in başına geçti ve bir yıl sonra takımı Premier League’e yükseltti. En üst seviyeye dönüşün ilk yılı kulüp için büyük bir başarıya dönüştü. Sunderland 54 puan topladı; bu, Premier League’de 2001’den bu yana ulaşılan en yüksek puan sayısıydı. Ayrıca Stadium of Light neredeyse geçilmez bir kaleye dönüştü ve böylece Avrupa bileti alındı. Taraftarlar için mutlak zirve noktası ise rakip Newcastle United’a karşı alınan iki galibiyetti. Bu nedenle Le Bris, şu an ligin on dördüncü sırasında bulunan takımın taraftarları nezdinde çok yüksek bir itibara sahip; Smith de bunu doğruluyor.

“Hiç şüphesiz modern dönemde Sunderland’in en iyi menajerlerinden biri. Peter Reid, çeyrek asır önce yükselişin ardından Premier League’de iki kez yedinci sırayı elde etmişti. Ama Championship ile Premier League arasındaki fark günümüzde çok daha büyük. Bu yüzden Le Bris’in geçen sezonki başarısı gerçekten olağanüstüydü. Çoğu kişi muhtemelen hâlâ listelerinin başına Reid’i koyar ama Le Bris de aynı kategoriye giriyor. Ve eğer bir kez daha iyi bir sezon geçirirse, belki de kulüp tarihinin en iyi menajeri olarak bile görülebilir” diyerek Smith de Fransız teknik adama büyük değer veriyor.

İngiltere’de drama serisi

Bu arada AZ, çarşamba günü İngiltere topraklarındaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Geçmişte Alkmaar ekibi Arsenal ve Manchester United’a karşı da dahil olmak üzere varlık gösteremeden kaybetmişti. 2023’te AZ, Konferans Ligi yarı finalinde daha sonra kupayı kazanan West Ham United karşısında yetersiz kaldı. Aynı yıl Aston Villa da çok güçlü çıktı. 2024/25 sezonunda Avrupa Ligi’nde Tottenham Hotspur’a karşı iki kez kaybedildi. Geçen sezon ise Leeroy Echteld’in takımı, PSV’ye giden Sven Mijnans’ın golüne rağmen daha sonra kupayı kazanan Crystal Palace’a Konferans Ligi’nde 3-1 yenildi.