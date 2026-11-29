Manchester City, Arsenal ile 2-2 berabere kaldığı tartışmalı maçtaki kritik kararlara ilişkin kapsamlı açıklama istemek üzere pazartesi günü hakem kurumu Pro Ref’e resmî bir yazı gönderecek. Kulüp, Viktor Gyokeres’in duraklama dakikalarındaki elle oynaması için penaltı verilmemesinin ardından hakemlerden “büyük hayal kırıklığı” duyduğunu açıkladı. Teknik direktör Enzo Maresca ise özür beklediğini söyledi.

Reklam

City, Pro Ref’ten yanıt istiyor

City, pazar günü Emirates Stadyumu’ndaki beraberliğin ardından alışılmadık bir adım atarak resmî internet sitesinde bir açıklama yayımladı. Kulüp, hem sahadaki kararların nasıl verildiğine hem de VAR’ın uygulanmasına ilişkin yanıt istiyor.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Manchester City, bugün Arsenal’e karşı oynanan maçta hakemlerin verdiği bir dizi karardan büyük hayal kırıklığı duyuyor. Kulüp, sahadaki karar alma süreçleri ve VAR’ın uygulanması da dâhil olmak üzere maçtaki kritik kararlara ilişkin kapsamlı açıklama talep etmek için pazartesi günü Pro Ref’e resmî bir yazı gönderecek.”

“Ayrıntılı bir yanıt bekliyoruz”

Kulüp açıklamasında ayrıca, “Ayrıntılı bir yanıt bekliyoruz ve kulübün, oyuncularımızın ve taraftarlarımızın çıkarlarını temsil edip savunmaya devam edeceğiz” denildi. City, maçta özellikle üç karara öfkelendi.

Gyokeres, duraklama dakikalarında Josko Gvardiol’un kaleye giden kafa vuruşunu koluyla engelledi ancak VAR, kolunun vücuduna bitişik olduğuna hükmetti. Jeremy Doku’nun saçı da Jurrien Timber ve Bruno Guimaraes tarafından iki kez çekildi. Ayrıca Gabriel Magalhaes’in Gianluigi Donnarumma’ya dirsek attığı iddialarına rağmen Timber’ın 83. dakikadaki beraberlik golü geçerli sayıldı.

Reklam Reklam

Maresca özür bekliyor

Maçın ardından konuşan Maresca şunları söyledi: “Bugün mesele sadece penaltı değil. [Timber’ın Doku’ya müdahalesi için] kırmızı kart da var, [Gabriel’in] Gigio’nun ensesine attığı dirsek sonucu yediğimiz gol de var. Çok şey oldu ama yine de mesele şanssız kararlar. Umarım gelecekte daha şanslı oluruz.”

Maresca sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi özür bekleyeceğiz çünkü Manchester United maçından sonra özür dilemişlerdi. Bakalım özür dileyecekler mi.” Eylül ayındaki derbide Erling Haaland’ın golünün hatalı biçimde geçerli sayılmasının ardından United’dan özür dilenmişti.

Gözler Pro Ref’te

Emirates’teki hayal kırıklığı yaratan akşamın ardından City, lider Arsenal’ın altı puan gerisinde ikinci sırada kaldı ve ligdeki galibiyet hasreti uzadı. Şimdi gözler Pro Ref’in kulübün yazısına vereceği yanıtta.