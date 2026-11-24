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stern'ün haberinde Jamal Musiala'nın Bayern Münih'le sözleşmesine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ve kulüp yöneticilerinin yıldız orta saha oyuncusuna yönelik tartışmalı açıklamalarına dair olası gerekçeler yer alıyor.

Habere göre Musiala ve danışmanlarıyla yaşanan gerilimlerin ortasında, özellikle Karl-Heinz Rummenigge ve Uli Hoeneß'in de aralarında bulunduğu denetim kurulu üyeleri, orta saha oyuncusunun rahatsızlığı hakkında yeterince bilgilendirilmemiş olmalarından veya bilgileri çok geç öğrenmelerinden rahatsız. Bu durum, Musiala tarafının kendilerinden bir şey gizleyip gizlemediğini daha fazla sorgulamalarına yol açmış.

Ayrıca 10 numaranın geçen hafta pazartesi günü yaşadığı yeni absans nöbetinden denetim kurulu üyelerinin başlangıçta haberdar olmadığı belirtiliyor. stern'e göre olayı takip eden ilk günlerde yalnızca sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in de aralarında bulunduğu Bayern'in sportif yönetimi durumdan haberdardı; Rummenigge ve diğer denetim kurulu üyeleri ise değildi. Onlara ancak geçen haftanın ilerleyen günlerinde bilgi verilmiş olması büyük öfkeye yol açmış.

stern ayrıca Musiala'nın, Bayern'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e konuk olduğu 7 Nisan sabahı, daha önce kamuoyuna yansımayan bir absans nöbeti daha geçirdiğini bildiriyor. Buna rağmen Musiala, Münih ekibinin akşam aldığı 2-1'lik galibiyette bitime 20 dakika kala oyuna girmişti.

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Bayern Münih ile Jamal Musiala arasındaki gerilim kamuoyuna yansıdı

Son iki haftada Bayern'in, Musiala'nın yazdan bu yana kamuoyunca bilinen ve kısa süreli absans nöbetlerine yol açabilen nörolojik işlev bozukluğunu ele alış biçimi hakkında hararetli bir tartışma başladı. 23 yaşındaki oyuncu, ağustosta RB Leipzig ve 1. FC Heidenheim'a karşı oynanan hazırlık maçlarında bu nöbetlerden ikisini geçirmiş ve her iki seferinde de sahada yere yığılmıştı.

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Onursal başkan Uli Hoeneß'in , yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen'in ve özellikle denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge'nin açıklamaları , Musiala'nın zorlu durumuna ilişkin tartışmaları son dönemde alevlendirmiş ve Bayern'in tutumuna yönelik yoğun eleştirilere yol açmıştı . Rummenigge en sert açıklamasını, geçen cuma 1. FC Köln ile oynanan Bundesliga maçındaki 1-1'lik beraberliğin ardından yapmıştı . Sky'a Musiala hakkında söyledikleri arasında şu sözler de vardı: “Bildiklerimiz maalesef onun bu statta sık sık sergilediği seviyeye yeniden ulaşmasının zor olacağını düşündürüyor.”

Getty Images

Rummenigge, Musiala'nın Şubat 2025'te imzaladığı ve 2030'a kadar geçerli olan Bayern sözleşmesi kapsamında kazandığı tutarların da “kusura bakmayın ama artık karşılanabilir olmadığını” söyledi. Rekor şampiyon için Musiala'yı satmanın bile gerçekçi bir senaryo olup olmayacağı sorusuna verdiği yanıt ise özellikle şaşkınlık yarattı: “Jamal'in kulüpten ayrılmak isteyeceğini ya da başka bir kulübün onu bu koşullarda satın alacağını sanmıyorum. Bu konuyu oyuncuyla büyük bir hassasiyetle ele aldık ve hepimiz onun en iyi formunda geri dönmesini istiyoruz. Peki ya bu gerçekleşmezse? O zaman mali durumu da düşünmek zorundayız,” dedi Bayern'in eski yönetim kurulu başkanı.

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Hem stern hem de geçen hafta Sport Bild tarafından aktarılan sözleşmedeki bir hüküm, mevcut durumda özellikle dikkat çekiyor: Musiala'ya hastalık halinde ücretinin altı aya kadar ödenmeye devam edeceği güvencesi verilmiş. Oyuncular sendikası VDV'ye göre DFL'nin standart iş sözleşmesinde bu süre normalde yalnızca altı hafta. Sonrasında forma giyemeyen oyuncu, kural olarak profesyonel sporda VBG tarafından ödenen sakatlık ödeneğine hak kazanıyor. Bu tutar genellikle normal maaştan çok daha düşük.

Jamal Musiala'nın Bayern'deki maaşı ne kadar?

Ayrıca stern'e göre Musiala'nın yılda 25 milyon euroya kadar çıktığı söylenen brüt maaşının büyük bölümü sabit ödemelerden oluşuyor. Alman millî oyuncunun temel maaşının çok yüksek olduğu ve buna, Bayern formasıyla oynadığı maç sayısından bağımsız olduğu belirtilen yüksek ek ödemelerin eklendiği aktarılıyor. Yalnızca yıllık performans primi oyun kurucunun sahada kaldığı sürelere bağlı. stern'den bağımsız olarak SZ ise Musiala'nın yılda 30 milyon euroya kadar kazanabileceğini bildiriyor. Haberde bunun gerekçesi olarak “çeşitli karmaşık maddeler ve ek anlaşmalar” gösteriliyor.

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stern'e göre Bayern'in denetim kurulu üyeleri, Musiala'nın sözleşmesi tamamlandığından beri Eberl'e karşı çekinceler taşıyor. Hoeneß ve diğerlerinin, sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesinin oyuncu tarafının talep ettiği olağanüstü koşulları neden kabul ettiğini anlamadığı belirtiliyor. Kulüp içinde, mali açıdan böylesine büyük bir yükün gereksiz yere üstlenildiğini düşünenler var: Bazı Avrupa devlerinin Musiala'ya ilgi duyduğuna ilişkin spekülasyonlar ortaya atılmış olsa da Säbener Straße'ye hiçbir zaman somut bir teklif ulaşmamış.

Kulübün önde gelen isimlerinin, Eberl'in Musiala'nın danışmanları ve teknik becerileriyle öne çıkan oyuncuya yönelik büyük ilginin etkisine kapıldığını düşündüğü aktarılıyor. Üstelik 23 yaşındaki oyuncunun bir defaya mahsus en az 22 milyon euro imza parası aldığı da belirtiliyor.

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stern'e göre mevcut durumda Rummenigge ve Hoeneß, Musiala'nın, “soğuk ve acımasız” diye tanımlanan danışmanı Christian Schmidt'in de yer aldığı menajerlik ekibine karşı daha sert bir tutum benimsenmesini en güçlü biçimde savunan isimler. Eberl'in geçen haftaki denetim kurulu toplantısında bunu hissettiği belirtiliyor: Habere göre Hoeneß, onu Musiala konusunda altı aydır süren “hareketsizlikle” suçladı.

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Musiala, yaklaşık iki aylık aranın ardından Köln karşısında geri döndü

Millî takımda 46 kez forma giyen oyuncunun geçen cuma sahalara dönmesi, mevcut durumuna ilişkin sayısız haber ve açıklama arasında neredeyse gözden kaçtı. Eylül sonunda Almanya millî takımının Hollanda'da oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesindeki ısınmada kas lifi yırtığı yaşayan Musiala, yaklaşık iki ay boyunca forma giyememişti.

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Köln karşısındaki hayal kırıklığı yaratan beraberlikte bitime 20 dakika kala oyuna girdi ve galibiyet golü için önemli bir fırsat da yakaladı. Teknik direktör Vincent Kompany ile sportif direktör Eberl'in desteğini her zaman arkasında hisseden Musiala, Bayern'in çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde OSC Lille'e konuk olacağı maçta yeniden forma giyebilir. Musiala bu sezon şu ana kadar beş maçta sahaya çıktı; iki gol ve bir asist kaydetti.