Cesc Fabregas, Como’ya olan sarsılmaz bağlılığını yineleyerek İtalyan kulübünden ayrılmanın yollarını aradığı yönündeki iddiaları reddetti. Teknik direktör olarak itibarı giderek artsa da İspanyol çalıştırıcı, tüm odağının Stadio Giuseppe Sinigaglia’da inşa ettiği projede olduğunu vurguladı.

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Como projesine bağlılık

Fabregas, geleceğine ilişkin spekülasyonlara son vermek için Como'dan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmediğini vurguladı. Eski Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu, takımı en üst lige taşıdıktan sonra teknik direktör olarak itibarını hızla artırdı. Como'nun tarihî döneminde, yakın zamanda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında aldığı çarpıcı 4-1'lik galibiyet de yer aldı. Başarısı, doğal olarak kıtanın dört bir yanında ilgi uyandırdı.

Sassuolo ile oynanacak Serie A maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fabregas'a kulüpte ne kadar kalmayı planladığı ve yerine geçecek bir isim belirlenip belirlenmediği soruldu. Sky Sport Italia'nın aktardığına göre İspanyol teknik direktör, “Ayrılmayı hiç düşünmedim. Bunu düşünmeye başlasaydım belki de buradaki yolculuğumun sonu gelirdi ama hiç düşünmedim,” dedi.

Alberto Aquilani'ye saygı

Fabregas'ın geleceğinin gündeme gelmesinde, Sassuolo Teknik Direktörü Alberto Aquilani ile yaklaşan karşılaşma etkili oldu. Bir dönem yaratıcı orta saha oyuncusu olarak oynayan iki isim benzer bir taktik anlayışını paylaşıyor. Fabregas da meslektaşının kalitesini takdir ederek “Alberto'yu fikirleri, cesareti ve takımlarının oynadığı futbol nedeniyle teknik direktör olarak gerçekten beğeniyorum,” dedi.

Fabregas, aralarındaki mesleki ilişkinin özellikle genç yeteneklerin gelişimi konusunda transfer piyasasına da uzandığını anlattı: “Geçen yaz beni aradı çünkü Rispoli'yi Catanzaro'da gerçekten çok istiyordu. Rispoli, teknik direktör olarak çalıştırdığım ilk oyuncuydu. Bu yüzden onu Alberto'ya göndermek içimi tamamen rahatlattı.”

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Nico Paz'ın önemi

Fabregas, kendi geleceğinin yanı sıra Como'nun ilk 11'inin vazgeçilmezlerinden biri hâline gelen Nico Paz'ın hızlı yükselişine de değindi. Genç yetenek, sürekli üst düzey performans sergileyerek Serie A'nın en çok konuşulan gelecek vadeden oyuncularından biri oldu. Fabregas, oyuncunun psikolojik dayanıklılığının topla teknik becerisi kadar etkileyici olduğunu ve bu sayede üst düzey futbolun baskısıyla rahatlıkla başa çıkabildiğini söyledi.

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Fabregas, “Onun nasıl biri olduğunu, nasıl bir genç olduğunu bilmek gerekiyor. Nico, sürekli desteklenmeye ihtiyaç duyan biri değil. Onunla ne kadar az konuşursanız o kadar iyi. İnanılmaz bir zihniyete sahip,” dedi. Oyuncunun gelişimini de şöyle vurguladı: “İki yılı aşkın süredir birlikteyiz ve muazzam gelişti. Hatta takımın en iyi üç savunmacısından biri bile olabilir. Bu zihniyet, daha mücadeleye başlamadan fark yaratıyor. Onu bu yüzden hiç oyundan çıkarmıyorum.”

Kadro durumu ve sakatlık endişeleri

Hafta sonu oynanacak maç öncesinde Como, hücum hattında önemli eksiklerle karşı karşıya. Fabregas, fiziksel sorunları nedeniyle forma giyemeyen Assane Diao ve Moise Kean'dan yararlanamayacağını doğruladı. Son dönemdeki formu düşünüldüğünde Kean'ın yokluğu özellikle önemli. Yine de İtalyan millî oyuncunun, kulübün salı günkü bir sonraki maçı için kısa sürede maç kadrosuna dönmesi umuluyor.

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Teknik direktör, hafif bir fiziksel sorun yaşayan Martin Liberali hakkında da pek iyimser olmayan bir açıklama yaptı. Sakatlık ciddi görülmese de Fabregas, oyuncunun Sassuolo maçına yetişmesinin düşük ihtimal olduğunu kabul etti.