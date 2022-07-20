Ayrılmaya mı zorlanıyor? Xavi, Barcelona'nın hazırlık maçında De Jong'u stoper olarak oynattı

Hollandalı yıldızın Manchester United'a gitmeme yönündeki ısrarı sürüyor.

Barcelona teknik direktörü Xavi, Inter Miami ile oynanan hazırlık maçında asıl mevkisi orta saha olan Frenkie de Jong'a stoperde görev verdi.

İspanyol çalıştırıcının tercihi bazı yorumcular tarafından Pique'nin yokluğuna bağlansa da, bunu De Jong'un ayrılmayı kabul etmesi için yapılmış bir hamle olarak yorumlayanlar da vardı.

Manchester United ile transfer için el sıkışan Katalanlar bir süredir De Jong'u ikna etmeye çalışıyor.

Barça farklı kazandı

Sezon öncesi hazırlık kampı için ABD'ye giden Barcelona ilk hazırlık maçında Inter Miami'yi 6-0 mağlup etti.

Maça yedek kulübesinde başlayan De Jong ikinci yarıda oyuna dahil oldu, fakat Hollandalı oyuncuyu çok sık görmediğimiz bir pozisyonda izledik.

Mundo Deportivo'nun aktardığı bilgiye göre; maçın ikinci yarısında sağ stoperde Ronald Araujo, sol stoperde Frenkie de Jong görev yaptı.

Orta saha üçlüsünü ilk yarıda Pedri, Kessie ve Gonzalez oluştururken, Xavi ikinci yarıda merkezde Busquets, Gavi ve Torre'yi tercih etti.

Geçmişte stoperde oynamıştı

De Jong daha önce hem Ajax'ta, hem de Barcelona da az sayıda maçta stopere çekilmişti. Kariyeri boyunca toplam 28 kez stoper olarak sahaya çıkan De Jong, bu maçların 19'unu Ajax'ta, dokuzunu ise Barcelona'da oynadı.

25 yaşındaki oyuncu geçen ay NOS'a verdiği röportajda ilk tercihinin ön libero pozisyonu olduğunu açıklamıştı.

"Savunmadan topu ilk alan oyuncu olmak istiyorum. Milli takımda Barcelona'ya kıyasla daha farklı bir rolde oynuyorum ve bu rol bana daha çok uyuyor."

Barcelona ise bu bölgede daha ziyade Busquets'e şans veriyor. Bu yaz aynı pozisyona yapılan Kessie transferi de kulübün ve De Jong'un istekleri arasında ciddi farklar olduğunu gösteriyor.