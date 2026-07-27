Arap yıldızlar Mohamed Salah ve Riyad Mahrez, İngiliz sahalarından ayrılmalarına rağmen 2009-2010 sezonundan bu yana en çok net fırsat yaratan oyuncuları içeren tarihi bir listede yer alarak isimlerini Premier Lig kayıtlarına yazmayı sürdürdüler.

İstatistik alanında uzmanlaşmış WhoScored sitesi, 2009-2010 sezonundan bu yana Premier Lig'de en çok net fırsat yaratan ("Big Chances Created") oyuncuların listesini açıkladı. Bu listede, turnuvanın tarihindeki seçkin oyun kurucular arasında Salah ve Mahrez'in yer almasıyla dikkat çekici bir Arap varlığı görüldü.

Listenin zirvesinde 198 net fırsat yaratan Belçikalı Kevin De Bruyne yer aldı. Mısırlı Mohamed Salah ise 146 fırsatla ikinci sırayı işgal ederek, 140 fırsatla üçüncü sıradaki Portekizli Bruno Fernandes'i geride bıraktı.

Cezayirli Riyad Mahrez de sahneden uzak kalmadı; 102 net fırsatla altıncı sırada yer alarak, aralarında Güney Koreli Son Heung-min, Danimarkalı Christian Eriksen ve İngiliz Raheem Sterling'in de bulunduğu Premier Lig'in en önemli yıldızlarından bazılarını geride bıraktı.

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Bu sıralama, Arap ikilinin Premier Lig'de bıraktığı etkinin büyüklüğünü teyit ediyor; zira varlıkları yalnızca gol atmakla sınırlı kalmadı, aynı zamanda kritik fırsatlar yaratmaya da uzandı. Bu da onları son on yılda hücum tarafına en çok katkı sağlayan oyunculardan biri haline getirdi.

Salah'ın Türk Beşiktaş'a yaklaşması, Mahrez'in ise Suudi Al Ahli'ye gitmesinin ardından daha sonra oradan ayrılmasıyla İngiltere'deki serüvenleri sona ermiş olsa da, ikilinin elde ettiği rakamlar, onlara De Bruyne, David Silva ve Trent Alexander-Arnold gibi efsanevi isimlerin yanı sıra turnuvanın tarihindeki en iyi oyun kurucular listesinde kalmayı garanti ediyor.